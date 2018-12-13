شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة بعد فقدان الوزن تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أنّ التمرينات الرياضية تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون بعد خسارة الوزن.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن النشاط البدني يسبب تغييرات مفيدة في نخاع العظام مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ومن المعروف أن سرطان القولون والمستقيم هو واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعاً في جميع أنحاء العالم، ويزداد حدوث سرطان القولون والمستقيم بين الشباب في الولايات المتحدة ، كما أظهرت أبحاث سابقة أن البدانة وقلة النشاط البدني تزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان.

وقد وجدت الدراسات الحديثة أن الخلايا في نخاع العظام التي تنتج خلايا الدم (الخلايا المكونة للدم) تلعب دورا في تطور الأورام السرطانية في القولون.

وأوضح الباحثون أن فقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة يؤثر على الخلايا المكونة للدم ويقلل من خطر الاصابة بالسرطان، ولكن فقدان الوزن بمفرده لا يقلل من بالنسبة الكافية.