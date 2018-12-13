مظاهر نمو الطفل في الشهر الثالث يستجيب لمداعباتك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 ديسمبر 2018 02:22 مساءً - نعم هناك استجابات صوتية من طفلك تظهر عندما تداعبينه وتتحدثين إليه، في هذا الشهر يبدأ طفلك في التعرف على أفراد عائلته، ويميز بينهم.. ومظاهر نمو أخرى يرصدها لنا الدكتور إبراهيم شكري، استشاري طب الأطفال.

حركة الجسم والرأس والأطراف: عندما يرقد على ظهره، يرفع رأسه بسهولة، كما يحرك كلاً من ذراعه اليمنى ورجله اليمنى معًا في توازن، وكذلك الذراع اليسرى والرجل اليسرى.

* أحيانًا يحرك الذراعين معًا والأرجل معًا، وحينما تحمله الأم يكف عن هذه الحركات، وعندما يكون ملقى على بطنه، يرفع صدره ورأسه في وضع قائم لمدة تصل إلى عشر ثوان، وأحيانًا يرفع رأسه لبضع دقائق.

* عندما يكون في نفس الوضع، تكون الأرداف في وضع منخفض، والأرجل في وضع انثناء.

حركة اليدين: تظل الأيدي مفتوحة فترات طويلة بعدما كانت منقبضة، ويبدأ الطفل في هذا الشهر بضرب يده على الأشياء، إلا أن هذه الضربات قد تكون بعيدة عن الهدف، كما أنه يحاول لمس الأشياء بساعديه أو بيديه وهما منقبضتان.

الأصوات المسموعة: يصدر الطفل صيحات وينطق أجزاء من كلمات غير كاملة، مثل: أو-آ، وتسمع الأم استجابات من الطفل عندما تداعبه وتتحدث إليه.

* ينصت الطفل الرضيع للأصوات، ويستطيع أن يميز الحديث المسترسل الموجه إليه والأصوات المتقطعة، ويتجه برأسه ناحية الصوت إذا كان في مستوى أذنه وعلى بعد نصف متر.

التطور العقلي والإدراك الذهني والتفاعل مع الأشخاص والأشياء: يتابع الأشياء بعينيه ورأسه من على جانب جسمه إلى الجانب الآخر، ويركز النظر في الصور واللعب القريبة منه والبعيدة أيضًا.

* يراقب يديه ورجليه، ويبدأ التعرف على أفراد العائلة ويميز بينهم، ويبدأ في تكوين الذاكرة، وقد يظهر الملل من تكرار الأصوات أو المناظر، كما يتعرف على وجهه وعينيه بيديه، ويستطيع أن ينقل نظره من شيء إلى شيء آخر.

* ينظر إلى الأشياء المتدلية أمامه، ويحاول الوصول إليها بمد اليدين نحوها دون استطاعة القبض عليها، ويحاول أن يطيل النظر بإمعان في الأشياء التي تسره.

* يبحث بعينيه عن مصدر الصوت، يترك الرضاعة للاستماع إلى الآخرين، ينظر ويرضع في نفس الوقت، كما يبدأ في الشعور بأن قدميه ويديه امتداد له.

* يصدر الضحك فوريًا وتلقائيًا، ويتعرف على أمه بالنظر، ويبعد رأسه إن حاولت تنظيف أنفه، ويستطيع أن يفرق بين مختلف الأشخاص في وقت واحد ويميز بينهم.

* ربما يبدأ في البكاء أو الضحك، وقد يستمر في ذلك وقتًا طويلاً حسب إحساسه بالألفة تجاه الشخص الذي يحمله.

* يبكي بكاء مميزًا عندما تتركه الأم إلى أي شخص آخر، يدير رأسه تجاه الكلام والغناء، وعند مناغاته، يطلق نغمات تعبر عن استحسانه.