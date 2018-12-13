علاج فطريات الفم عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 ديسمبر 2018 02:22 مساءً - تعد فطريات الفم أحد أنواع العدوى الفطرية التي تصيب الأطفال بشكل كبير، ما يسبِّب لهم الحساسية والتهيج في المنطقة المحيطة بالفم.

وقد ذكر الدكتور عماد السعدون، استشاري الأطفال، بعض أعراض فطريات الفم عند الأطفال وحديثي الولادة، وهي:

· ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل.

· شعوره بالإرهاق والخمول الدائم.

· البكاء المستمر نتيجة عدم الراحة.

· عدم الرغبة في الرضاعة.

· إصابته بالحساسية والالتهابات على شكل تسلُّخات واحمرار في منطقة الحفاضات.

من جانبها، أوردت وزارة الصحة السعودية طرق الوقاية من فطريات الفم لدى الأطفال، وهي:

· يجب حفظ ما تبقى من الحليب في الثلاجة، أو مكان جيد التهوية.

· تنظيف حلمة ثدي الأم بالماء الساخن بعد كل رضاعة, ثم تجفيفها جيداً لأن المكان الرطب يكون بيئة مثالية لنمو الفطريات والبكتيريا.

· إعطاء قليل من الماء للطفل بعد الرضاعة لضمان عدم بقاء الحليب داخل فمه.

· معالجة الفطريات عند المرأة الحامل، إن وجدت.

· الاهتمام بنظافة زجاجات الرضاعة بعد كل رضعة عن طريق غليها لمدة 20 دقيقة, كما يجب نقعها بالماء والخل لمدة ساعة، ثم تركها حتى تجف.

· الابتعاد عن استخدام زجاجات الحليب إذا مضى أكثر من ساعة على تحضيرها.