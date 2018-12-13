شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا آلام الأسنان عرض مستمر؟.. اعرف عوامل زيادة التهاب دواعم الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلخلة الأسنان لا يعد أمرا مفاجئا، لكنه أمر يحدث نتيجة عادات خاطئة ومراحل مرت على الشخص بداية من ألم الأسنان المستمر إلى التهاب اللثة وتأكل العظام.

غالبا ما يبدأ التهاب دواعم الأسنان وفقا للموقع الطبى لمركز "مايو كلينيك"، على الغشاء المحيط بالفم الذى يتكون فى الأساس من البكتيريا.

عدم الاهتمام بغسل الأسنان يوميا مع تناول السكريات والنشويات التى تتقاعل مع تلك البكتيريا الموجودة طبيعيا بالفم، يسبب تراكم طبقات من اللويحة البكتيرية على الأسنان ويعمل على تآكلها يوميا.



التهاب دواعم الاسنان منها للثة والانسجة

عندما تبقى تلك اللويحات على الأسنان تبدأ فى التصلب تحت اللثة والتحول إلى الجير، فى تلك الحالة يصعب إزالته لأنه أصبح مليئا بالبكتيريا، ويتطلب إزالته عند طبيب الأسنان فى جلسة تنظيف تسمى تنظيف الجير.

الاستمرار فى تكون الجير دون إزاله على مدار فترات طويلة يسبب فى النهاية تكوين جيوب فى اللثة والأسنان، وتتسبب فى زيادة الفجوة بين الأسنان واللثة وتعمق البكتريا فى الطبقات السفلية ما قد يسبب تآكل للأنسجة والعظام وبالتالى فقدان الأسنان.

عوامل تزيد خطر الإصابة بالتهاب دواعم السن

هناك بعض الحالات التى تتسبب فى زيادة التهاب دواعم الأسنان وهى:

- عدم العناية الشخصية بالأسنان يوميا من خلال غسلها صباحا ومساء.

- التدخين.

- تغيرات هرمونية خاصة أثناء الحمل أو بعد انقطاع الطمث.

- التهاب اللثة

- التقدم فى المراحل العمرية

- السمنة

- نقص فيتامين سى وبعض العناصر الغذائية الأخرى.

- العوامل الوراثية

- بعض أنواع الأدوية التى تسبب جفاف الفم أو التغيرات باللثة

- الحالات التى تسبب انخفاض مناعة الجسم، مثل (اللوكيميا) والإيدز وعلاج السرطان.

- بعض الأمراض، مثل مرض السكر والتهاب المفاصل الروماتويدى.