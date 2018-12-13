شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات غير صحية.. منها تناول الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون والتسوق ببذخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمارس البعض عادات صحية خاطئة يومياً، دون إدراك مدى خطورتها على صحة الإنسان، ولكنها تظهر أضرارها على الإنسان فى المستقبل، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة، على أهم العادات التى تسبب أضرار صحية، لتجنبها وفقاً لما ذكره موقع "rd".

تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون

تناول الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون، يزيد احتمال الإصابة بالسمنة، وتطور داء السكري من النوع الثاني.





إنفاق الكثير من الأموال أثناء التسوق

يمكن أن يسبب إنفاق الكثير من الأموال أثناء التسوق، مشكلات صحية فيما بعد وهذا ما أوضحه مسح هاتفي أجرته جامعة روتجرز، حيث اتضح أن الضغوط المالية ساهمت في إرتفاع ضغط الدم، الإكتئاب، الأرق، الصداع، ومشاكل الهضم، الآلام، القرحة، زيادة الوزن أو فقدانه.





تناول الكثير من الوجبات السريعة

اتباع نظام غذائي يتكون من شطائر الجبن المزدوجة والبطاطا المقلية وأطعمة غنية بالدهون يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب والسكري.

التعرض للشمس

التعرض للشمس لفترة طويلة أثناء الحصول على حمام شمس أو لأسباب أخرى، يسبب تدمير الألياف المرنة التي تحافظ على مظهر البشرة، مما يؤدى إلى التجاعيد والبقع والنمش وتغيير اللون، ويزيد بشكل كبير من الإصابة بسرطان الجلد.





التوتر والغضب طوال الوقت

الشعور بالغضب والتوتر لفترة طويلة يزيد من ضغط والسكر، ويخفض المناعة، ويبطء عملية الهضم، مما يسبب الشعور بالإجهاد ويؤدى فى المستقبل للإصابة بالسمنة، واحتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري.



