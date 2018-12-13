شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات لازم تعملها فى الشتاء للوقاية من أمراضه وبرودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى هذا الطقس البارد الذى تشعر به أطرافنا بالكثير من البرودة والتصلب، وكذلك مع الشعور بحالة من البرد الدائم بالجسم يقدم تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبى مجموعة من أبرز النصائح التى تعزز الدفء الذى يتمناه الشخص خلال الشتاء دون شك.



الشتاء

الكثير من الإجراءات غير الصحية وطبيعة المأكولات التى لا تسبب الدفء قد تكون سببا فى شعور الإنسان ببرودة دائمة خلال فصل الشتاء، لذا لابد من اتباع بعض النصائح المهمة منها..



شتاء

- اهتم بتناول المشروبات الدافئة كالينسون والنعناع

- شرب المياه على الدوام سوف يساعد على تحسين درجة حرارة جسمك

- اهتم بالمأكولات التى تسبب الدفء كالعدس

- ابتعد عن الكسل والمكوث تحت الغطاء على الدوام خلال البرد، عليك بالحركة داخل المنزل على الأقل

- تناول مشروب الزنجبيل فهو مفيد جدا

- الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل يومى