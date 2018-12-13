شكرا لقرائتكم خبر عن تكبير الثدى.. 12 معلومة من الدكتور وائل غانم يجب الانتباه إليها قبل الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يدور فى أذهان السيدات المقبلات على إجراء عمليات تجميل وتكبير حجم الثدى العديد من المخاوف بسبب الإجراءات والتجهيزات اللازمة للعملية، ومنها اختيار التوقيت المناسب، وهل تستلزم العلمية إجراء فحوصات طبية مسبقة محددة، وهل العملية تحتاج إلى تجديد كل فترة زمنية محددة، وغيرها من الأسئلة التى تراود السيدات.

تعريف عملية تكبير الثدى

مثل أى عملية جراحية، يحتاج المقبل عليها إلى تلقى النصائح والتحذيرات من الطبيب المعالج قبل دخول غرفة العمليات، ليتعرف على ما يجب اتباعه أو تجنبه خلال فترة التحضير للعملية، ويقول الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام وإصلاح العيوب الخلقية، مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن عملية تكبير الثدى عبارة عن جراحة، يقوم الجراح من خلالها بتكبير حجم ثدى المرأة، من أجل الحصول على مظهر أنثوى أفضل، وتتم تلك العملية عن طريق استخدام قطعة من السيليكون أو السالاين والقيام بزرعها أسفل الثدى من أجل إعطائه حجمًا أكبر أو حقن دهون تم شفطها من مناطق معينة من الجسم، ومن خلال تلك العملية تحصل المرأة على الحجم المطلوب، وتكون النتائج مرضية لها، كما يمكن إجراء العملية عن طريق استخدام السيليكون وحقن الدهون.

تحذيرات من الدكتور وائل غانم قبل عملية تكبير الثدى

ووجه الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل، عدة تحذيرات لكل سيدة ترغب فى إجراء عملية تكبير الثدى، مشددًا على ضرورة إتباعها حرصًا على أمنها وسلامتها الصحية، وتلك التحذيرات هى كالتالى:

التحذير الأول من الدكتور وائل غانم قبل عملية تكبير الثدى

1 - السيدة التى تجرى عملية تكبير للثدى يجب ألا تكون فى فترة حمل أو ولادة أو رضاعة.

التحذير الثانى من الدكتور وائل غانم قبل عملية تكبير الثدى

2- لا يجوز أن تجرى عملية تكبير الثدى لفتاة عمرها أقل من 18 عاما.

التحذير الثالث من الدكتور وائل غانم قبل عملية تكبير الثدى

3- يجب عدم الخضوع لعملية تكبير الثدى إلا بعد التأكد من نوع حشو السيليكون.

التحذير الرابع من الدكتور وائل غانم قبل عملية تكبير الثدى

4- عدم إجراء عمليات الثدى داخل العيادات الخاصة لأنها لن تكون آمنة على حياتك الشخصية حال حدوث أى مضاعفات تحتاج إلى تجهيزات عالية من أجل استقرار الحالة، وهو ما يتوافر فى المستشفيات فقط.

التحذير الخامس من الدكتور وائل غانم قبل عملية تكبير الثدى

5- البحث عن سعر أقل لعملية تكبير الثدى يعنى استخدام خامات غير معتمدة عالميًا.

التحذير السادس من الدكتور وائل غانم قبل عملية تكبير الثدى

6- عدم الالتزام بتعليمات الطبيب قد يترتب عليه نتائج غير مرضية بعد عملية تكبير الثدى.

التحذير السابع من الدكتور وائل غانم قبل عملية تكبير الثدى

7- عدم تناول المكيفات، كالشاى والتدخين وغيرها من المواد التى تؤثر على جراحة تكبير الثدى.

التحذير الثامن من الدكتور وائل غانم قبل عملية تكبير الثدى

8- عدم إجراء التقييمات لحجم الثدى قبل إجراء عملية التكبير قد يتسبب فى ثقل الثدى وزيادة الترهلات.

التحذير التاسع من الدكتور وائل غانم قبل عملية تكبير الثدى

9- زيادة حجم الثدى عن الوضع الملائم لشكل وحجم الجسم قد يتسبب فى آلام فقرات الرقبة.

التحذير العاشر من الدكتور وائل غانم قبل عملية تكبير الثدى

10 – زيادة حجم الثدى عن الوضع الملائم يزيد من فرص الإصابة بالأورام والسرطان.

التحذير الحادى عشر من الدكتور وائل غانم قبل عملية تكبير الثدى

11- لا يجوز إجراء عمليات تكبير الثدى قبل الاطمئنان على عدم وجود أورام أو تليفات داخل الثدى وذلك عن طريق فحوصات مسبقة.

التحذير الثانى عشر من الدكتور وائل غانم قبل عملية تكبير الثدى

12- الثدى من الأعضاء التى تحتاج إلى تقييم، فلابد من التعرف على درجة الترهل، لأن أشكال الثدى تختلف من سيدة إلى سيدة ومن بنت إلى بنت، وبالتالى فدرجات الترهل تكون مختلفة، ففكرة اتخاذ قرار بإجراء عملية تكبير فقط أو شد للترهلات فقط غير صحيح.

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