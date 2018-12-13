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تعرف بذور الشيا باسم “بذور القصعين ” في بعض البلدان العربية ، وهي تشبه في شكلها بذور السمسم ، ولكنها تتميز بصغر حجمها ، وتوجد بعدة ألوان مختلفة متوفرة في الأسواق ، فمنها اللون الرمادي ، الأخضر والأبيض ، ولبذور الشيا العديد من الفوائد الصحية ، وذلك نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من دهون الأوميغا3 ، التي تفيد صحة الدماغ والقلب ، وتتفوق على سمك السلمون وبذور الكتان ، كما تعد من المصادر الغنية بالكالسيوم ومضادات الأكسدة والنشويات وبعض المعادن الأساسية اللازمة للجسم .

كيفية استخدام بذور الشيا للتنحيف

تساعد بذور الشيا على إنقاص الوزن والنحافة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، والتي تعطي الشعور بالشبع لفترات طويلة ، كما انها تعمل على امتصاص السوائل الزائدة وطردها خارج الجسم ، بالإضافة إلى ذلك ترجع أهميتها أيضا إلى قدرتها على إفراز العصارات الهاضمة اللازمة لإتمام عملية الهضم بسهولة .

بذور الشيا بديل للبيض

نستطيع استخدام بذور الشيا عن طريق استبدالها مكان البيض في عدة وصفات مختلفة ، نظرا لقدرتها على الذوبان في درجات الحرارة العالية ، كما أنها تقدم نفس الفائدة التي يحملها البيض ، على سبيل المثال يمكن استخدامها في وصفات مثل المعجنات ، الكعك والبسكويت والحلويات ، ولكن لا يصلح استخدامها في وصفات أخرى مثل العجة .

مهلبية بذور الشيا

يمكن تحضير مهلبية خفيفة ومغذية باستخدام بذور الشيا اللذيذة ، وذلك عن طريق غلي كوب من الحليب مع نصف كوب من بذور الشيا ، وإضافة ملعقة من مسحوق الكاكاو الخام ، يرفع الخليط من النار ويضاف إليه ملعقة من عسل النحل الطبيعي لإضافة مذاق حلو إلى الطبق ، كما تضاف بضع قطرات من الفانيلا السائلة أو عصير البرتقال ، يقلب الخليط جيدا ويصب في كؤوس أو أكواب صغيرة للتقديم ، يترك حتى يبرد ويصبح قوامه أكثر كثافة ثم يمكن تناوله .

تحضير حساء الشيا

يمكن إضافة بذور الشيا إلى الحساء لإعطائه قوام كثيف ، وذلك بوضع ملعقة أو أكثر وفقا لمقدار الوصفة ، ويترك حتى يغلي وتذوب البذور ، كما يمكن استخدام بذور الشيا المطحونة لنفس الغرض .

تحضير السلطة

يتم نقع بذور الشيا في المياه الفاترة، ليومين أو ثلاث حتى تصبح لينة ، مع تغيير المياه عنها مرتين في اليوم، ثم يتم تصفيتها وتضاف لطبق السلطة، ويمكن حفظ باقي الكمية من البذور في الثلاجة، وتنقع لنصف ساعة قبل الاستعمال في كل مرة.

بديل للبقسماط

تعمل بذور الشيا على إضافة قرمشة للحوم المقلية أو المشوية ، فيمكن استخدامها كبديل صحي للبقسماط ، وذلك عن طريق طحن البذور ، ثم مزجها بمسحوق اللوز ، وتغليف قطع اللحوم مثل السمك بالخليط الناتج من جميع الجوانب ، ويسوى في الزيت الغزير أو في الفرن ليكون صحي أكثر

تضاف إلى سلطة الفواكه

يمكن أن تجعل سلطة الفواكة الصباحية مشبعة أكثر مع إضافة الفواكه الطازجة ، لأنها غنية بالدهون الصحية والألياف ، مما يساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة خلال النهار ، بدون حدوث طفرات في مستوى السكر في الدم ، أم الإفراط في تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم .

تضاف إلى الزبادي اليوناني

هناك الكثير من الطرق لتزيين الزبادي اليوناني العادي: الفواكه ، المكسرات ، رقائق جوز الهند غير المحلاة ، القرفة ، ونعم ، بذور الشيا ! لإنشاء طهو صحي خاص بك، أضف ملعقة في بعض الشيا جنبا إلى جنب مع الأشياء الثابتة المفضلة لديك الأخرى.

تخلط مع الشوفان

هناك مليون طريقة لدعم وعاء من دقيق الشوفان ، لكن أحد أفضل أنواع حبوبنا المفضلة هي بذور شيا الممزوجة ببذور اليقطين وبذور القنب والقرفة. نحن نحب أيضا خلط الفواكه الطازجة مثل التوت الأزرق مع شيا ، ومستخلص الفانيلا ، والعسل ، وقليل من ملح البحر.