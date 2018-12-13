الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز تدفع تعويضًا لـ دونالد ترامب

حكم قاض اتحادي في ولاية كاليفورنيا على الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز بدفع مبلغ 293 ألف دولار للرئيس الأميركي دونالد ترامب كرسم قانوني بعد رفضه في وقت سابق دعوى تشهير أقامتها ضده.

واعتبر تشارلز هاردر محامي الرئيس الأميركي أن هذا الأمر بمثابة نصر كامل لترامب وصفعة للممثلة الإباحية , وأضاف هاردر أن المبلغ سيغطي 75% من أتعاب محامي ترامب، الذي كان قد طلب مبلغ 390 ألف دولار كرسوم قانونية.

و كتب محامي الممثلة الإباحية، مايكل أفينياتي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "ترامب ومحاميه يحاولان خداع الجمهور بشأن أهمية الغرامة المفروضة على دانيلز" , وأضاف أفينياتي " أن الغرامة المفروضة هي جزء بسيط مما يدين به ترامب لموكلتي في قضية التجمع الوطني الديمقراطي الرئيسية".

وتزعم دانيلز أنها كانت على علاقة جنسية بترامب عام 2006، وهو ما ينفيه الرئيس، على الرغم من أنه أقر بأن محاميه السابق، مايكل كوهين، دفع للممثلة مبلغ 130 ألف دولار، بموجب اتفاق سري قبل الانتخابات الأميركية.

ورفعت دانيلز على ترامب دعوى تشهير بعد تغريدة له في أبريل / نيسان أشار فيها إلى عدم صحة ما ذكرته بأنها تلقت تهديدًا من شخص مجهول في مرآب للسيارات بلاس فيغاس عام 2011 طالبها بعدم الحديث علنا مرة أخرى عن علاقتها المزعومة بترامب.