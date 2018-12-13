شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى رضيعك من الزكام فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرضع هم الفئة الأكثر إصابة بالزكام والبرد خلال فصل الشتاء بشكل خاص، وذلك لضعف مناعتهم وعدم قدرة الجسم على محاربة أغلب الهجمات المرضية، خاصة خلال الطقس البارد، والأطفال هم الأكثر عرضة للأمراض دون شك، نتيجة سرعة حصولهم على العدوى.

ووفقا لتقرير نشر بموقع babycenter، فإن هناك الكثير من النصائح والإرشادات التى يجب على الأم الالتفات لها وتطبيقها خلال فصل الشتاء لحماية الطفل من هجمات البرد والزكام ومن أبرز هذه النصائح حسبما يذكرها الفيديو التالى:

- عدم السماح لأى شخص بالتدخين بجانب الرضيع

- إبعاد الطفل عن تيارات البرد فى الشتاء

- موازنة الملابس حسب الطقس دون زيادة أو تقليل

- إبعاد الطفل وحمايته من التواجد بجانب أى شخص مريض بالبرد أو الأنفلونزا

- الحرص على الرضاعة الطبيعية للطفل لتعزيز مناعته وتقليل نوبات الإصابة بالمرض والزكام