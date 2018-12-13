شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المضاعفات الصحية التى يتعرض لها المصابون بمتلازمة داون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

متلازمة داون من الاضطرابات الوراثية التى تحدث نتيجة وجود كروموسوم زائد فى خلايا الجسم، مما يتسبب في مستويات متفاوتة من الإعاقة العقلية والاختلالات الجسدية.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic، فإن هناك بعض العلامات التى تظهر على أطفال متلازمة داون ومنها اللسان البارز والرقبة القصيرة والوجه المسطح والجفون المائلة للأعلى، وقد يعانى الاشخاص المصابون بمتلازمة داون بمجموعة من المضاعفات مع التقدم فى العمر ومنها :



متلازمة داون

1: مشاكل فى القلب، فنسبة كبيرة من الاطفال المصابين بمتلازمة داون يعانون من عيوب خلقية فى القلب، قد تحتاج لعمليات جراحية.

2: البعض يعانى من تشوهات فى الجهاز الهضمى ، قد تتضمن تشوهات( الامعاء ، المرئ، القصية الهوائية، والشرج)، وقد يتعرض الاطفال ايضا لانسداد فى الجهاز الهضمى وحرق فى المعدة.

3:اضطرابات وتشوهات فى الجهاز المناعى، لذلك يكون المصابون بمتلازمة داون أكثر عرضا للأمراض السرطانية والمعدية والالتهابات.

4: انقطاع النفس أثناء النوم، وذلك نظرا للتغيرات التي تحدث في الأنسجة الرخوة والهيكل والتي تؤدي إلى إعاقة مجرى الهواء، فيكون الأطفال والكبار المصابين بمتلازمة داون عرضة لخطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي.



داون

5: السمنة، فهم أكثر عرضا للإصابة بتراكم الدهون والسمنة.

6: مشاكل فى الحبل الشوكى، وذلك بسبب عدم اتساق الفقرتين العلويتين فى الرقبة.

7:الخرف، من المشاكل التى يتعرضون له ولكن بعد عمر الـ 50 عاما.

وهناك بعض المشاكل الأخرى التى يتعرضون لها مثل مشاكل فى الغدد الصماء والأسنان والتهابات الاذن ومشاكل فى السمع والبصر، لذلك لا بد من المتابعة الدورية مع الطبيب لتفادى هذه المشكلات فى المستقبل والاهتمام بصحة الطفل وتنمية قدراته.