شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير "هلام رش" للمساعدة فى منع عودة السرطان عقب الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ باحثون أمريكيون إلى تطوير "هلام رش" تم اختباره على عدد من الفئران، وأظهر نجاحا كبيرا فى تثبيط فرص عودة الأورام فى الجسم، كما سيطر أيضا على تطور الأورام فى أجزاء أخرى من الجسم.

وأظهرت النتائج أنه بعد تلقى العلاج نجا 50% من الفئران لمدة 60 يوما على الأقل دون إعادة نمو الأورام.

وقال الدكتور"تشن جو"، الأستاذ فى جامعة "كاليفورنيا" فى الولايات المتحدة: "يقضى هذا الجل القابل للرش على أحد أكبر العقبات التى تعوق علاجات السرطان.

وأضاف أن نحو 90% من الأشخاص المصابين بالورم السرطانى ينتهى بهم الموت بسبب تكرار ظهور الورم، لذلك فإن القدرة على تطوير شىء يساعد على تقليل هذه المخاطر يعد أمرا مهما.

وفى هذه الدراسة اختبر الفريق جل الرذاذ على الفئران التى تظهر عليها أورام سرطان الجلد متقدمة، وقاموا بتغليف الجل مع جسيمات الكربونات النانوية الكالسيوم المحملة مسبقا بالجسم المضاد لـ (CD47) – وهو بروتين تطلقه الخلايا السرطانية كإشارة لمنع الجسم المضاد للقضاء عليه ويتيح لنظام المناعة العثور على الخلايا السرطانية وتدميرها فى نهاية المطاف".

وأوضح الباحثون أن الجل يمكنه تنشيط الخلايا التائية فى الجهاز المناعى لحملهم على العمل معا كخط آخر للهجوم ضد الخلايا السرطانية العالقة، وأنه بمجرد رش المحلول على الموقع الجراحى، فإنه يشكل بسرعة هلام مع الجسيمات النانوية، والتى تذوب تدريجيا وتحرر الأجسام المضادة لبروتين (CD47) إلى الجسم.