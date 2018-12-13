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انت الان تتابع موضوع تمارين سويدي للمبتدئين بالصور والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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يمكن أن تكون فوائد النشاط البدني منخفض الكثافة ، مثل الوقوف أو المشي أو القيام بالأعمال المنزلية ، أكثر فائدة للصحة مما كان يعتقد من قبل ، و وفقًا لدراسة نشرت في دورية علم الأوبئة السريرية (Clinical Epidemiology) ، فإن الاستعاضة عن التمرين لمدة نصف ساعة يوميًا مع النشاط اليومي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية المميتة بنسبة 24٪.
فوائد تمارين السويدي
تقوية القلب و الأوعية الدموية
– أمراض القلب و الأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في مختلف انحاء العالم ، ومن المعروف أن النشاط البدني المعتدل و بشكل خاص تمرينات السويدي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية.
– في هذه الدراسة ، حلل الباحثون كيف أثرت مستويات مختلفة من النشاط البدني في 1200 شخص في السويد على معدل الوفيات بسبب أمراض القلب و الأوعية الدموية ، حيث تم قياس مستوى نشاط المشاركين بالاعتماد على تعقب طبيعتهم الحركية قبل و بعد التمرينات السويدية ، ومقارنتها مع بيانات حول الوفيات وأسباب الوفاة من السجلات .
تقوية العظام و العضلات
أثبتت الدراسات أيضا أن التمرينات السويدي قادرة على تمديد العضلات و الأوتار بشكل جيد جدا ، ذلك الأمر الذي يساعد على تقوية الجسم و تجنب العديد من الأمراض و على رأسها مشاكل العظام و العمود الفقري و المفاصل.
تحسين الحالة النفسية
من بين الفوائد المثبتة للتمرينات السويدي ، انها قادرة على تحسين الحالة النفسية و مقاومة الاكتئاب و القلق على وجه التحديد ، و ذلك لأنها تعمل على تحسين توزيع الدم في كافة انحاء الجسم و تقوية الاعصاب و تحسين اطلاق الهرمونات.
اشهر التمرينات السويدي
تمرين سويدي بار
و هذا التمرين يقوم فيه المتدرب بالنوم أمام البار و امساك البار مع فرد اليدين من الخلف ، و يتم تثبيت الكتفين على الأرض مع رفع الساقين و تثبيتهم في الهواء و العد لخمس و تنزيلهم و تكرار التمرين لمدة 10 مرات.
تمرين سويدي جنب
و هذا التمرين يتم فيه النوم على الجانب مع فرد الركبة المقاربة للأرض و رفع الجسم على اسطوانة تدريب و يتم ثني الركبة الأخرى و تثبيتها على الأرض مثل الشكل المقابل ، و بعد ذلك يتم تحريك الساق العلوية بالفرد و الثني و للأمام و الوراء.
تمرين سويدي ظهر
و هذا التمرين يساعد على تقوية عضلات الظهر و شك التوتر المتواجد بين الفقرات ، و يعتمد على ثني الركبيتن للأعلى و امساك الرأس باليدين كما هو موضح ، و بعد ذلك يتم تحريك الذراعين حتى يتلامس كلا من المرفق الأيمن مع الركبة اليسرى و العكس.
تمرين سويدي عقلة
تمرين العقلة مثالي لمن يعانوا من مشاكل بالعمود الفقري على وجه التحديد ، و يعتمد هذا التمرين على رفع الجسم على العقلة مع فرد الساقين ، و يتم رفع الساقين و تثبيتهم في الهواء مع العد لأربعة و انزالهما و هكذا.
تمرين سويدي الرأس لاسفل
و هذا التمرين من أهم ما يميزه أنه يساعد على تدفق الدم في الدماغ ، و بذلك يساعد على تحسين العديد من القدرات الدماغية ، و يعتمد التمرين على النوم أمام البار و امساك سلالم البار مع رفع الجسم لأعلى حتى يرتفع الساقين لأعلى و تكون الرأس بالأسفل.
تمرين بطن ضغط
و هذا التمرين من أهم ما يميزه أنه يساعد على فك التوتر و الضغط في العمود الفقري مع شد عضلات البطن ، و يعتمد التمرين على رفع حمل الجسم على المرفقين و عظام الساعد و اصابع القدمين مع النزول بالكتف و الارتفاع مجددا.
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