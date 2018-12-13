تمارين سويدي للمبتدئين بالصور

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يمكن أن تكون فوائد النشاط البدني منخفض الكثافة ، مثل الوقوف أو المشي أو القيام بالأعمال المنزلية ، أكثر فائدة للصحة مما كان يعتقد من قبل ، و وفقًا لدراسة نشرت في دورية علم الأوبئة السريرية (Clinical Epidemiology) ، فإن الاستعاضة عن التمرين لمدة نصف ساعة يوميًا مع النشاط اليومي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية المميتة بنسبة 24٪.

فوائد تمارين السويدي

تقوية القلب و الأوعية الدموية

– أمراض القلب و الأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في مختلف انحاء العالم ، ومن المعروف أن النشاط البدني المعتدل و بشكل خاص تمرينات السويدي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية.

– في هذه الدراسة ، حلل الباحثون كيف أثرت مستويات مختلفة من النشاط البدني في 1200 شخص في السويد على معدل الوفيات بسبب أمراض القلب و الأوعية الدموية ، حيث تم قياس مستوى نشاط المشاركين بالاعتماد على تعقب طبيعتهم الحركية قبل و بعد التمرينات السويدية ، ومقارنتها مع بيانات حول الوفيات وأسباب الوفاة من السجلات .

تقوية العظام و العضلات

أثبتت الدراسات أيضا أن التمرينات السويدي قادرة على تمديد العضلات و الأوتار بشكل جيد جدا ، ذلك الأمر الذي يساعد على تقوية الجسم و تجنب العديد من الأمراض و على رأسها مشاكل العظام و العمود الفقري و المفاصل.

تحسين الحالة النفسية

من بين الفوائد المثبتة للتمرينات السويدي ، انها قادرة على تحسين الحالة النفسية و مقاومة الاكتئاب و القلق على وجه التحديد ، و ذلك لأنها تعمل على تحسين توزيع الدم في كافة انحاء الجسم و تقوية الاعصاب و تحسين اطلاق الهرمونات.

اشهر التمرينات السويدي

تمرين سويدي بار

و هذا التمرين يقوم فيه المتدرب بالنوم أمام البار و امساك البار مع فرد اليدين من الخلف ، و يتم تثبيت الكتفين على الأرض مع رفع الساقين و تثبيتهم في الهواء و العد لخمس و تنزيلهم و تكرار التمرين لمدة 10 مرات.

تمرين سويدي جنب

و هذا التمرين يتم فيه النوم على الجانب مع فرد الركبة المقاربة للأرض و رفع الجسم على اسطوانة تدريب و يتم ثني الركبة الأخرى و تثبيتها على الأرض مثل الشكل المقابل ، و بعد ذلك يتم تحريك الساق العلوية بالفرد و الثني و للأمام و الوراء.

تمرين سويدي ظهر

و هذا التمرين يساعد على تقوية عضلات الظهر و شك التوتر المتواجد بين الفقرات ، و يعتمد على ثني الركبيتن للأعلى و امساك الرأس باليدين كما هو موضح ، و بعد ذلك يتم تحريك الذراعين حتى يتلامس كلا من المرفق الأيمن مع الركبة اليسرى و العكس.

تمرين سويدي عقلة

تمرين العقلة مثالي لمن يعانوا من مشاكل بالعمود الفقري على وجه التحديد ، و يعتمد هذا التمرين على رفع الجسم على العقلة مع فرد الساقين ، و يتم رفع الساقين و تثبيتهم في الهواء مع العد لأربعة و انزالهما و هكذا.

تمرين سويدي الرأس لاسفل

و هذا التمرين من أهم ما يميزه أنه يساعد على تدفق الدم في الدماغ ، و بذلك يساعد على تحسين العديد من القدرات الدماغية ، و يعتمد التمرين على النوم أمام البار و امساك سلالم البار مع رفع الجسم لأعلى حتى يرتفع الساقين لأعلى و تكون الرأس بالأسفل.

تمرين بطن ضغط

و هذا التمرين من أهم ما يميزه أنه يساعد على فك التوتر و الضغط في العمود الفقري مع شد عضلات البطن ، و يعتمد التمرين على رفع حمل الجسم على المرفقين و عظام الساعد و اصابع القدمين مع النزول بالكتف و الارتفاع مجددا.