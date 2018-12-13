شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. اتحركى والعبى رياضة مودك هايظبط بس بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة الخفيفة التي تتمتع بالاستمرارية والانتظام تساعد الجسم كثيرا، وبشكل خاص جسم الحامل وصحتها وسلامتها، فالحوامل هن الأكثر احتياجا للرياضة المنظمة الخفيفة الغير مجهدة، فالرياضة بشكل عام تعزز سريان الدم فى الجسم وتعزز عمل وظائف جسم الانسان، تقوى من البنية وتعزيز من التمتع بالرشاقة والخفة والحفاظ على الوزن، وكذلك تعزز الحمل الصحى للمرأة.



الحمل

ووفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فهناك الكثير من الفوائد الصحية والجسدية والنفسية للرياضة خلال فترة الحمل، والتمارين الرياضية الخفيفة تعزز من نشاط جسم الحامل وتعزز تحملها لتغيرات الحمل وآلامه، وكذلك يعزز من نشاطها وحركتها.



الحمل 1

والرياضة تعزز من الحالة النفسية الجيدة للحامل وتحسن من حركتها ومزاجها، إلا أن الرياضة قد تقلل من قدرة الحامل علي النوم، لذا ينصح بالتوقف عن ممارستها قبيل موعد النوم بحوالي الثلاث ساعات، وإعطاء الجسم القسط الوافر من الراحة والهدوء والاسترخاء حتي لا تعاني المرأة من صعوبة النوم بشكل مريح، مع ضرورة أن تمارس الحامل التمارين وفقا لما يقرره طبيبها المتابع للحمل، وكذلك وفقا لما يراه مناسبا لحملها.