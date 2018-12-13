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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظين على يديك من التشقق فى الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث أن تعاني بعض السيدات من حالة خشونة ملحوظة في اليدين، وكذلك بعض التشققات بها خلال موجات البرد وانخفاض درجات الحرارة، ووفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فإن تشققات الجلد تزيد بالفعل لدى البعض في هذا التوقيت.
يد
وهناك نصائح ومحاذير لابد من مراعاتها والالتزام بتطبيقها خاصة للسيدات اللاتي يعانين هذه المشكلة ، ومنها:
ـ ارتدى القفازات عند الغسيل أو تنظيف الصحون وخاصة في حال تعرض يديك للمياه لفترة طويلة.
ـ تجنبى استخدام الصابون المركز واكتفي بالصابون الغني بزيت الزيتون واغسلي يديك سريعا.
يدين
ـ التجفيف لليدين هام جدا فى الطقس البارد.
ـ البعد عن غسيل اليد بمياه مائلة للسخونة.
ـ ادهني بعض الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت السمسم.
ـ اهتمى بالبعد عن ملامسه اليدين للمأكولات الحارة.
ـ اهتمى بالحفاظ علي يديك نظيفة ورطبيها بالجلسرين والفازلين.
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