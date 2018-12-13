شكرا لقرائتكم خبر عن شفط الدهون تعرف على كل جوانب هذه الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شفط الدهون

شفط الدهون من الإجراءات التى يلجأ إليها البعض للتخلص من نسب من الدهون العالقة بجسمه، والتى تسبب له الكثير من الترهلات، والمنحنيات الغير مرغوب فيها فى الكثير من مناطق الجسم، ووفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فإنها عبارة عن إجراءات جراحية يتدخل فيها الطبيب بإزالة الدهون من مناطق تتراكم فيها، كالفخذين والبطن، وكذلك الأرداف، وبعض الأحيان يتم شفط الدهون من الرقبة والذراعين.

ليس كل من هو بدين لابد من إجراؤه لعملية شفط الدهون، فهذا الإجراء يتم فقط لمجموعة من المرضى اللذين يصلون لتلك المرحلة، بعد تجارب مع الرياضة والأنظمة الغذائية القاسية، وتختلف كل حالة باختلاف وزنها وحالتها الصحية وطبيعة الإجراء ذاته، وهو ما يحدده الطبيب المعالج للحالة، وغالبا من يعاني من كميات كبيرة ومتراكمة من الدهون فى الجسم هو من يخضع لمثل هذه الإجراءات الجراحية كحالة شفط الدهون، وخاصة إذا لم يكن الجسم مستجيبا بالفعل لكل الإجراءات التي تم تجربتها كالأنظمة الغذائية والريجيمات القوية أو ممارسة الرياضة.



شفط الدهون 8

وقد يتم إجراء عملية شفط الدهون فى بعض الحالات لإزالة دهون الكاحل، أو الصدر أو الظهر أيضا، والتى عجرت الأنظمة الغذائية عن التخلص من الدهون فيها بشكل سلس، وتعتمد العملية فى حد ذاتها وطبيعة الدهون التى تتم التخلص منها على حجم الدهون ذاته فى تلك المنطقة وشكل المنطقة بشكل عام، ولا تزيل تلك الجراحات علامات التمدد والسيلوليت كما يعتقد بعض المرضى، بل أنه تشفط الدهون من الجسم فقط.

هناك بعض الفئات التى ينصح بعدم خضوعها لهذا الإجراء أو بالأحري جراحة شفط الدهون، مثل أولئك اللذين يعانون من أمراض الشريان التاجي، أو فى الحالات التي تعاني من مرض السكر، أو فى الحالات التى تعاني من ضعف فى دفاعات الجسم وضعف عام فى المناعة، أو من يعانى قلة تدفق الدم.



شفط الدهون

و يقول الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحة التجميل ومدير مركز "change me "، إنه يجب التأكيد فى البداية على أن علمية شفط دهون البطن وعلميات شفط الدهون بصفة عامة من العمليات السهلة والبسيطة والأمنة طبيا، وهناك توصيات بشأنها :

التوصية الأولى:

يقول الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحة التجميل ومدير مركز "change me "، إنه يجب التأكيد فى البداية على أن علمية شفط دهون البطن وعلميات شفط الدهون بصفة عامة من العمليات السهلة والبسيطة والأمنة طبيا ولا يوجد أى مخاوف عند الخضوع لها واجراءها ولكن فى نفس الوقت هناك عدد من النصائح والتوصيات الطبية التى يجب الانتباه إليها جيدا ، وفى مقدمتها أنه اذا كان المقبل على عملية شفط دهون البطن من المدخنين أو من متناولى المشروبات الكحولية لابد من الاقلاع عن هذه العادة بفترة كافية قبل العملية على الأقل أسبوع قبل خضوع لعملية شفقط دهون البطن.

التوصية الثانية:

ومن بين التوصيات التى يقدمها الدكتور محمد عماد الدين للمقبلين على عملية شفط دهون البطن ، ضرورة الامتناع عن تناول الأدوية التى تسبب سيولة فى الدم مثل الأسبرين ومشتقاته ،وذلك للحفاظ على المريض وتجنبا للدخول فى أى مضاعفات أو آثار جانبية.

شفط الدهون وما يخصه

شفط الدهون

التوصية الثالثة: وينضح الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحة التجميل ومدير مركز "change me "المقبلين على علمية شفط دهون البطن ، بضرور اجراء فحص شامل على الجسم قبل إجراء عملية شفط الدهون ، وذلك للتأكد من سلامة القلب والرئتين ، بالإضافة إلى ضرورة قياس الضغط والسكر لتحديد نسبة التخدير التى تناسب جسم المريض والحالة الصحية العامة له.