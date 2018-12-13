شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لتجميل الاسنان والحصول على ابتسامة لامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في عام 2015 ، أنفق الأمريكيون أكثر من 11 مليار دولار على تبييض الأسنان ، بما في ذلك أكثر من 1.4 مليار دولار على منتجات تبييض منزلية.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “HealthLine”، هناك الكثير من المنتجات للاختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بتبييض أسنانك.



تبييض الاسنان

وإذا كنت تريد أسنانًا أكثر بياضًا ، ولكن تريد أيضًا تجنب المواد الكيميائية ، فستعرض هذه المقالة العديد من الخيارات الطبيعية والآمنة على حد سواء.

ما الذي يجعل الأسنان تبدو صفراء؟

هناك العديد من العوامل التي تجعل الأسنان تصبح صفراء وتفقد بريقها الأبيض المشرق.

وبعض الأطعمة يمكن أن تلطخ المينا مثل الرمان والبنجر، وهي الطبقة الخارجية من أسنانك، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تراكم الترسبات على الأسنان إلى ظهور لون أصفر.

وهنا طرق بسيطة يمكنك تبييض أسنانك بشكل طبيعي، وتشمل:

فرشاة مع صودا الخبز

صودا الخبز لها خصائص تبييض طبيعية ، وهذا هو السبب في أنها عنصر شائع في معجون الأسنان التجاري، حيث إنها مادة كاشطة خفيفة تساعد على تنظيف البقع السطحية على الأسنان.

استخدام بيروكسيد الهيدروجين

بيروكسيد الهيدروجين هو عامل تبيض طبيعي يقتل البكتيريا في الفم، وفي الواقع ، كان الناس يستخدمون بيروكسيد الهيدروجين لسنوات لتطهير الجروح بسبب قدرتها على قتل البكتيريا.

الفينير

يعد الفينير أحد الوسائل الطبية التى يعتمد عليها أطباء الأسنان لتجميل الأسنان وظهورها بشكل لائق، حيث يساهم الفينير فى تبييض الأسنان، حتى تتمتع بابتسامة مشرقة وجميلة وأسنان بيضاء.



الدكتور شادى على حسين

”الخليج 365” التقى الدكتور شادى على حسين المدرس بكلية طب الأسنان، ومدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، الذى أكد أن التكنولوجيا الحديثة لعبت دورا كبيرا فى تطوير الاعتماد على فينير الأسنان، كوسيلة لتجميلها والظهور بابتسامة مشرقة دون أى قلق من ظهور الأسنان.

المفهوم العلمى لـ"فينير الأسنان"

وأوضح الدكتور شادى على حسين، تعريف "الفينير"، فى تصريحه لـ ”الخليج 365”، المفهوم العلمى لـ"الفينير" باعتباره تحضير للسطح الخارجى للأسنان، ولكن عند التطبيق العملى على أرض الواقع فى العيادة، فإن استخدام الفينير يتم بشكل أكبر من ذلك فى تبيض الأسنان، وفق التحضيرات المختلفة لكل نوع من أنواع العضة فى الأسنان.

وأشار "حسين" إلى أن تحضير الفينير يختلف من حالة لأخرى، وفق طبيعة كل حالة، حيث أن المريض الذى لديه "عضة عميقة" يحتاج إلى تحضير سطحى والسطح السفلى للسنة، وكذلك المريض الذى لديه حشوات كبيرة يحتاج إلى تغطية كاملة للسنة، وكل مريض له دواعى حتى نصل معه فى النهاية إلى الابتسامة الكاملة التى تناسب وجه بشكل طبيعى، دون أن يظهر التركيب وتظهر أسنانه بالشكل الأبيض دون أن يظهر التركيب.

الدكتور شادى على حسين

الفينير حل دائم لتغيير لون وشكل الأسنان

وأشار الدكتور شادى على حسين، إلى أن الفينير هو حل دائم لتغيير لون وشكل الأسنان، حتى تظهر الأسنان الطبيعية، دون شكل غير لائق، بنفس درجة الشفافية، مثلما نرى الآن الكثير من الفنانين يظهرون بـ "طباشير"، ويظهرون بشكل مصطنع حتى تستطيع الأسنان التعامل مع الأضاءة، لأن الأسنان التى لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الإضاءة تظهر بغير شكلها الطبيعى.

دور التكنولوجيا الحديثة فى استخدام فينير الأسنان

ولتوضيح كيف تساعد التكنولوجيا الحديثة فى الاستخدام الأمثل للفينير فى تبيض الأسنان، قال الدكتور شادى على حسين مدير مركز "وايت شاينى"، أن المريض يمكنه رؤية شكل أسنانه وكيف ستظهر عقب "الفينير"، من خلال الكمبيوتر، قائلا: "أنا بضمن للمريض شكل أسنانه لأنى بخليه يشوفها على الكمبيوتر، ويرى تصميم شكل الأسنان قبل البدء فى تنفيذها، وبالتالى لا يوجد أى داعى أنك تطلب تشيلها لأنك ببساطة شوفتها قبل لما تعملها".

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال زراعة وتجميل الأسنان، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان عبر "فيس بوك":

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والموقع الإلكترونى لمركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان على شبكة الإنترنت:

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