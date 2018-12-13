شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب التهاب الجيوب الأنفية المزمن وطرق التعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو التهاب يستمر لفترة طويلة فى الجيوب الأنفية ويسبب الألم والتورم والإحساس بالضغط فى منطقة الجيوب الأنفية، وعادة يستمر أطول من 12 أسبوعًا، ولا ينتج عن البكتيريا ولا يتحسن دائماً مع العلاج مثل المضادات الحيوية، وهنا نقدم لك الكثير من التفاصيل عن هذا المرض، وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday" الطبى.

اعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن اعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن يتسبب التهاب الجيوب الأنفية المزمن في حدوث عدد من العلامات المرضية ولعل أبرزها:

- ضغط مؤلم أو غير مريح على جانبي الأنف.

- عندما تكون الجيوب غير قادرة على التصريف، يحدث انتفاخ فى الجيوب الأنفية وتصبح مهيجة أو مصابة، وهذا الالتهاب يسمى التهاب الجيوب الأنفية.

- ألم وضغط فوق العينين وخلف الوجنتين.

- مخاط أخضر أو أصفر من الأنف.

- ألم في الأنف أو الحلق.

- حمى.

- صعوبة في النوم.

- العطس المتكرر.

اسباب التهاب الجيوب الأنفية المزمن

- انسداد يمنع الجيوب الأنفية من التصريف: يمكن أن يكون ذلك بسبب تلف في الأنف أو الوجه، أورام الأنف، أو بسبب عدوى مزمنة.

- عدوى غير عادية: بعض العدوى مثل الالتهابات الفطرية والالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية لا تختفي مع العلاج بالمضادات الحيوية التقليدية.

- التعرض للمهيجات والمواد المثيرة للحساسية: الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والربو أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن لأن هذه المشكلات الصحية يمكن أن تزيد الضغط وتهيج في الممرات الأنفية والجيوب الأنفية.

- قد يتفاعل الأشخاص المصابون بالحساسية والربو بالدخان السلبي ، ومسببات الحساسية الأنفية، وجزيئات الغبار، وتلوث الهواء، وغيرها من مصادر التهيج.

- مشاكل جهاز المناعة: الأمراض التي تضعف الجهاز المناعي تجعل من الصعب على الجسم محاربة الالتهابات، ويكون الأشخاص المصابون بالتليف الكيسي عرضة بشكل خاص للإصابة بالتهاب الجيوب المزمن، وأصحاب أمراض الجهاز المناعي مثل فيروس نقص المناعة البشرية.

• المضادات الحيوية: على الرغم من أن الأطباء لا يزالون يختلفون حول دور المضادات الحيوية كعلاج للالتهاب الجيبي المزمن.

• الستيروئيدات القشرية الأنفية: يمكن لهذه العقاقير الستيرويدية أن تساعد الجسم على الشفاء، والحد من الالتهابات، وتوفير بعض الراحة من الأعراض.

• الجراحة: قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى جراحة لتنظيف جيوبهم.

• الرشاشات الأنفية: يمكن استخدام رشاشات المياه المالحة وغيرها من الأجهزة التي تطهير الجيوب الأنفية بالماء التى تساعد على إزالة أي عدوى والحد من تهيج.