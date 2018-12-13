طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم و البقدونس

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
مكرونة زيت زيتون ثوم صنوبر شطة خشنة بقدونس مفروم ناعم جبنة بارميزان مبشورة خبز فرنسى
طريقة التحضير
* قطعى البقدونس و أضيفى الثوم و زيت الزيتون على النار ثم أضيفى المكرونة المسلوقة و الملح و الفلفل
* أضيفى على خليط أخر من البقدونس و الثوم و زيت الزيتون الملح و الفلفل و الزبدة و أدهنيهم على الخبز الفرنسى ثم حمصى الخبز المدهون فى طاسة بزيت الزيتون
* قدمى المكرونة فى طبق مع الخبز المحمص و أبشرى عليها جبنة بارميزان
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