طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم و البقدونس

المقادير

مكرونة زيت زيتون ثوم صنوبر شطة خشنة بقدونس مفروم ناعم جبنة بارميزان مبشورة خبز فرنسى

طريقة التحضير

* قطعى البقدونس و أضيفى الثوم و زيت الزيتون على النار ثم أضيفى المكرونة المسلوقة و الملح و الفلفل

* أضيفى على خليط أخر من البقدونس و الثوم و زيت الزيتون الملح و الفلفل و الزبدة و أدهنيهم على الخبز الفرنسى ثم حمصى الخبز المدهون فى طاسة بزيت الزيتون

* قدمى المكرونة فى طبق مع الخبز المحمص و أبشرى عليها جبنة بارميزان