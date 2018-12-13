طريقة إعداد وتحضير دنيس بالشعرية

المقادير

سمك دنيس ثوم مفروم أرز فلفل احمر زيتون اخضر كمون صلصة سمك مشروم هريسة شطة خل زيت زيتون كزبرة مفرومة للسلطة طماطم مخليه ثوم مفروم ورق لوري عروش زعيترة زيت زيتون ملح

طريقة التحضير

للحشو

* نضع الشعرية في ماء لتكون جاهزه للحشوه

* نشوح في طاسة زيت زيتون مع الثوم المفروم و معهم الفلفل الاحمر و الزيتون الاخضر ثم المشروم و حين تنضج كل المكونات نضع عليهم الشعرية مصفاه من الماء

* نضيف التوابل و الكزبرة والبقدونس ونضيف هريسة الشطة علي حسب الرغبة

للصلصة

* نشوح زيت زيتون مع ثوم و معهم طماطم منزوعة القشر حتي تتسبك

* و قبل التقديم نضيف الكزبره و البقدونس مع الصلصة

* نخلي السمك من العظم و نفتحها من الظهر و نضع بها الحشو

* و نضع السمك في صينية مدهونة بالزيت و تغطي بورق مطبخ و ورق فويل

* تدخل الفرن علي درجة حرارة 170 و تقدم ساخنة مع صلصة الطماطم و يزين بالليمون الحامض