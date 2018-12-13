شكرا لقرائتكم خبر عن التشخيص المبكر للالتهاب الرئوى يجنبك هذه المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الالتهاب الرئوى من أكثر الأمراض التى تهدد حياة الأطفال ، حيث يعد الالتهاب الرئوى أحد الأمراض المعدية القاتلة المعدية الرائدة في العالم من الأطفال تحت سن 5 أعوام.

وعلى الرغم من أن اللقاحات والجهود الوقائية الأخرى تقلل من التعرض للمرض ، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء عليه، ووفقاً لتحليل أجراه باحثون في جامعة جونز هوبكنز ومنظمة "انقذوا الأطفال" نشره موقع "ndtv"، فإنه من المرجح أن يؤدى الالتهاب الرئوي إلى وفاة 11 مليون طفل دون سن الـ 5 أعوام بحلول عام 2030.

في الدول المتقدمة من المرجح أن يؤثر الالتهاب الرئوي على المسنين فقط ، بينما في الدول النامية يؤثر على الأطفال بصورة كبيرة.



الالتهاب الرئوى يصيب الأطفال

ما هو الالتهاب الرئوى

الالتهاب الرئوي هو عدوى تحدث في الرئة، يمكن أن تكون خطيرة ومهددة للحياة، ويمكن أن تكون العدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، حيث يسبب الالتهاب في الرئتين ، من خلال ملء الحويصلات الهوائية الصغيرة داخل الرئتين بالسائل.

التشخيص المبكر ونظام المناعة القوى نسبياً يساعد على مقاومة الالتهاب الرئوى، ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن الأطفال الصغار الضعفاء بسبب سوء التغذية هم الأكثر تضرراً للالتهاب الرئوى، حيث يتسبب فى وفاة الكثير من الرضع أكثر من الحصبة والإسهال والملاريا.



الالتهاب الرئوى

أعراض الالتهاب الرئوى

تتشابه الأعراض الأولى للالتهاب الرئوى مع أعراض البرد أو الأنفلونزا حيث تظهر العلامات التالية :

ارتفاع في درجة الحرارة.

السعال المصحوب بالبلغم.

قشعريرة بالجسم.

تؤدى العدوى إلى البلغم الأخضر.

ضيق التنفس.

ألم بالصدر يزداد سوءًا مع أخذ نفس عميق.

آلام بالعضلات والصداع.

علاج الالتهاب الرئوي علاج الالتهاب الرئوي يعتمد على شدته وتشمل طرق العلاج :

علاج أنواع البكتريا من الالتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية.

علاج أنواع الفيروسية من الالتهاب الرئوي عن طريق أخذ الكثير من الراحة وشرب الكثير من السوائل.

يمكن علاج الالتهابات الرئوية الفطرية باستخدام الأدوية المضادة للفطريات.

يمكن لبعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية المساعدة في تقليل الحمى وآلام وقمع السعال.

أما الطريقة الأكثر فعالية لعلاج الالتهاب الرئوي هي التزام الراحة وشرب الكثير من السوائل، و من المهم أن تبقى رطبًا من أجل تقليل البلغم والمخاط والسعال.



علاج الالتهاب الرئوى

الجراثيم التى تسبب الالتهاب الرئوى

العديد من الجراثيم المختلفة يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي وفقا لمراكز السيطرة ومكافحة الأمراض " cdc" ، وهناك 5 أسباب رئيسية للالتهاب الرئوى:

البكتيريا.

الفيروسات.

الميكوبلازما.

العوامل المعدية مثل الفطريات بما في ذلك المتكيسات الرئوية.

المواد الكيميائية المختلفة



نصائح منزلية للتخفيف من الالتهاب الرئوى

العلاجات المنزلية لتخفيف أعراض الالتهاب الرئوى

1. التزام الراحة التامة:

يحتاج جسم المريض إلى الوقت لاتمام الشفاء، لذلك يجب الامتناع عن النشاط البدني والتزام الراحة التامة للسماح للجسم بإصلاح نفسه.

2. النظام الغذائي السليم:

تساعد العادات الصحية فى الطعام فى علاج الالتهاب الرئوى من خلال الاعتماد على نظام غذائى متنوع غنى بالحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة، مع الإكثار من السوائل والعصائر الطبيعية.

3. الغرغرة بالمياه المالحة:

يمكن للغرغرة بالماء المالح أن تخلصك من المخاط الزائد في الحلق وتخفف من الالتهاب، وذلك بما لا يقل عن ثلاث إلى أربع مرات فى اليوم للحصول على أفضل النتائج.

4. شرب شاي الاعشاب:

إذا كان لديك ارتفاع في درجة الحرارة أو برد وسعال يساعد شرب الأعشاب مثل الزنجبيل الطازج والكركم أو الزعفران على التخفيف أيضا من التهاب الحلق.



امراض الجهاز التنفسى

كيف تحمى نفسك من التهابات الجهاز التنفسي

حاول الابتعاد عن المرضى قدر المستطاع لتجنب الإصابة بالمرض.

اغسل يديك بانتظام.

تنظيف الأسطح التي لمسها الكثير.

السعال أو العطس في الأنسجة أو فى المرفق أو الكوع.

البعد عن دخان السجائر أو الإقلاع عن التدخين.

الانتظام على الأدوية الخاصة ببعض الحالات (مثل الربو والسكر وأمراض القلب).