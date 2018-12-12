طريقة إعداد وتحضير دجاج بارميزان

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
دجاج ماء بصل دقيق بيض بقسماط ملح فلفل صلصة الطماطم طماطم ثوم زعتر زيت زيتون جبنة بارميزان جبنة موتزاريلا مكرونة
طريقة التحضير
* أغمسى الدجاج فى الدقيق ثم فى البيض ثم فى البقسماط وحمريها فى الزيت ثم اخرجيها و ضعى عليها جبنة بارميزان ودخليها الفرن و تقدم مع المكرونة
طريقة تحضير صلصة الطماطم
* ضعى زيت زيتون مع ثوم و صلصة طماطم و تبليه بالملح و الفلفل و زعتر وأتركيها تستوى
* ضعى عليها المكرونة المسلوقة و تبليها بالملح و الفلفل
اسامة السيد - من مطبخ أسامة
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