طريقة إعداد وتحضير كيك الكمثرى

المقادير

كيك جاهز كمثرى مسلوقة دقيق سكر بيض زبادى فانيليا سكر بودره

طريقة التحضير

* قطعى من قالب الكيك و ضعى قاعدة فى قالب اخر و رصى عليه الكمثرى و أسقى الكيكة بالشربات

* أخفقى البيض مع الفانيليا و السكر و زبادى و قليل من الدقيق

* غطى الكيكة و الكمثرى بالخليط و ادخليها الفرن على رجة 180 لمدة 35 دقيقة و قدميها