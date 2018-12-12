طريقة إعداد وتحضير كيك الكمثرى

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
كيك جاهز كمثرى مسلوقة دقيق سكر بيض زبادى فانيليا سكر بودره
طريقة التحضير
* قطعى من قالب الكيك و ضعى قاعدة فى قالب اخر و رصى عليه الكمثرى و أسقى الكيكة بالشربات
* أخفقى البيض مع الفانيليا و السكر و زبادى و قليل من الدقيق
* غطى الكيكة و الكمثرى بالخليط و ادخليها الفرن على رجة 180 لمدة 35 دقيقة و قدميها
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