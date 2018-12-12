طريقة إعداد وتحضير دجاج مقلى بالزيتون الأحمر

المقادير

دجاج بصل ثوم كزبرة مفرومة بقدونس مفروم ليمون حامض مصبرة جنزبيل زعفران كركم سمنة زيت زيتون زيتون أحمر مخلى زيت

طريقة التحضير

* ضعى الدجاج فى الزيت مع قليل من زيت الزيتون

* ثم ضعى بصلة مفرومة و فص ثوم مفروم ثم أضيفى السمن

* ضعى التوابل و قليل من الماء و معهم الكزبرة و البقدونس – - عندما ينضج الصوص يضاف الزيتون لمدة 5 دقائق –

* ثم عصير الليمون الحامض و قلب الليمون المخلل على نار متوسطة حتى الغليان

* ثم يخفض النارلمدة من 40 دقيقة الى ساعة مع تقليب الدجاج من وقت لأخر حتى تنضج

* عندما ينضج الصوص يضاف الزيتون لمدة 5 دقائق

* و يقدم و يزين بقشر الليمون و الزيتون