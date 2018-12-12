طريقة إعداد وتحضير دجاج مقلى بالزيتون الأحمر

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
دجاج بصل ثوم كزبرة مفرومة بقدونس مفروم ليمون حامض مصبرة جنزبيل زعفران كركم سمنة زيت زيتون زيتون أحمر مخلى زيت
طريقة التحضير
* ضعى الدجاج فى الزيت مع قليل من زيت الزيتون
* ثم ضعى بصلة مفرومة و فص ثوم مفروم ثم أضيفى السمن
* ضعى التوابل و قليل من الماء و معهم الكزبرة و البقدونس – - عندما ينضج الصوص يضاف الزيتون لمدة 5 دقائق –
* ثم عصير الليمون الحامض و قلب الليمون المخلل على نار متوسطة حتى الغليان
* ثم يخفض النارلمدة من 40 دقيقة الى ساعة مع تقليب الدجاج من وقت لأخر حتى تنضج
* عندما ينضج الصوص يضاف الزيتون لمدة 5 دقائق
* و يقدم و يزين بقشر الليمون و الزيتون
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