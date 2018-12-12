طريقة إعداد وتحضير خضروات بحشو السبانخ و الكريمة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
خرشوف سبانخ فلفل ألوان بطاطس نصف مسلوقة جبن بارميزان مبشورة بصل مفروم دقيق لبن ملح فلفل زبدة
طريقة التحضير
* في طاسة على النار شوحي البصل في الزبدة ثم ضيفي الدقيق و اللبن و ضيفي السبانخ و الجبنة و البطاطس لعمل الحشو
* قطعي الفلفل الالوان و الخرشوف نصفين و احشيهم بحشوة السبانخ و ادخلي الخضار الفرن لمدة 25 دقيقة
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