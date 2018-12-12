طريقة إعداد وتحضير خبز الموز

المقادير

1 و ربع كوب موز مهروس نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر نصف ملعقة صغيرة بيكربونات صودا نصف كوب مكسرات مفرومة نصف ملعقة صغيرة ملح 2 بيضة كوب سكر 1 و ثلاثة أرباع كوب دقيق نصف كوب زبدة

طريقة التحضير

* في بولة اخلطي البيض مع السكر و الزبدة

* في بولة اخرى ضعي الفانيليا و الملح و البيكينج بودر و البيكينج صودا على الدقيق ثم ضيفي خليط الدقيق على خليط البيض و قلبي ثم ضيفي الموز

* ضعي العجين في قالب و ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة و عند تقديمها زينيها بفواكه