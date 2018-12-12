القاهرة - لايف ستايل
المقادير
1 و ربع كوب موز مهروس نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر نصف ملعقة صغيرة بيكربونات صودا نصف كوب مكسرات مفرومة نصف ملعقة صغيرة ملح 2 بيضة كوب سكر 1 و ثلاثة أرباع كوب دقيق نصف كوب زبدة
طريقة التحضير
* في بولة اخلطي البيض مع السكر و الزبدة
* في بولة اخرى ضعي الفانيليا و الملح و البيكينج بودر و البيكينج صودا على الدقيق ثم ضيفي خليط الدقيق على خليط البيض و قلبي ثم ضيفي الموز
* ضعي العجين في قالب و ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة و عند تقديمها زينيها بفواكه
شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير خبز الموز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .