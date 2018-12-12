طريقة إعداد وتحضير بان كيك بالتفاح و القرفة

المقادير

1 و نصف كوب دقيق ملعقة صغيرة بيكنج بودر 4 بيضات كوب حليب ملعقة صغيرة فانيليا ملعقة كبيرة سكر الحشو :3 تفاح أخضر ملعقة كبيرة زبدة ثلث كوب سكر بني نصف ملعقة كبيرة قرفة مطحونة عصير ليمون للتزيين :مكسرات مجروشة

طريقة التحضير

* في الكبة اخلطي البيض و اللبن و السكر و الفانيليا و البيكنج بودر

* ضيفي الدقيق و اخلطي مرة اخرى

* في قلاية ضعي القليل من الزيت و سوي البان كيك

لعمل الحشو :

* في طاسة على النار ضعي الزبدة و التفاح و السكر البني و القرفة

* في طبق التقديم ضعي البان كيك و عليه خليط التفاح و من الممكن ان تضعي على البان كيك عسل و توت و طبقة اخرى من البان كيك و على الوجه خليط التفاح و زينيه بالمكسرات