طريقة إعداد وتحضير بان كيك بالتفاح و القرفة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
1 و نصف كوب دقيق ملعقة صغيرة بيكنج بودر 4 بيضات كوب حليب ملعقة صغيرة فانيليا ملعقة كبيرة سكر الحشو :3 تفاح أخضر ملعقة كبيرة زبدة ثلث كوب سكر بني نصف ملعقة كبيرة قرفة مطحونة عصير ليمون للتزيين :مكسرات مجروشة
طريقة التحضير
* في الكبة اخلطي البيض و اللبن و السكر و الفانيليا و البيكنج بودر
* ضيفي الدقيق و اخلطي مرة اخرى
* في قلاية ضعي القليل من الزيت و سوي البان كيك
لعمل الحشو :
* في طاسة على النار ضعي الزبدة و التفاح و السكر البني و القرفة
* في طبق التقديم ضعي البان كيك و عليه خليط التفاح و من الممكن ان تضعي على البان كيك عسل و توت و طبقة اخرى من البان كيك و على الوجه خليط التفاح و زينيه بالمكسرات
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