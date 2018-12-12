شكرا لقرائتكم خبر عن متى تصبح كثرة التبول مصدرًا للقلق ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التصور الأولى الذى يأتى فى أذهان معظمنا فى حال زاد معدلات التبول لديه أنه مصاب بمرض السكر ، فالكثير يعتبر زيادة عدد مرات التبول مؤشرا مبدئيا للإصابة بالمرض ، ورغم صحة هذا التصور أحيانا إلا أن هناك أسبابا عدة لكثرة التبول .

فى التقرير التالى نشرح ما هى الأسباب المختلفة لكثرة التبول ، ومتى يمكن أن يشعر الشخص بالقلق من زيادة عدد مرات التبول ، وماهى المرات أو الكمية الطبيعية التى يفرزها الجسم للبول .

ووفقا للتقرير الذى نشره موقع " medicalnewstoday"، فإن التبول المتكرر يعني وجود الرغبة في التبول أكثر من المعتاد أو عكس الطبيعي، والذى يصل لحد تعطيل الروتين الطبيعي ، ويمكن أن يكون علامة على وجود حالة طبية كامنة.

وأوضح التقرير، أن كثير من الناس يعيشون مع كثرة التبول، وعندما يفرز واحد أكثر من 3 لترات في اليوم من البول والتى تعنى تبول الشخص من 7 إلى 8 مرات يوميا وهو أمر طبيعى ، يُعرف ذلك باسم polyuria، وفي كثير من الأحيان، وغالبا ما يكون هناك سبب بسيط يمكن وضعه من خلال العلاج.



التبول الكثير

وأوضح التقرير، أنه في بعض الأحيان، يمكن أن يشير التبول المتكرر إلى حالة أكثر خطورة، وهي علامة لوجود مرض ما كالسكر أو وجود مشكلة في الكلى، أو وجود مضاعفات ما فى الجسم.

وأوصي التقرير، بأن التبول هو الطريقة التي يتخلص بها الجسم من سوائل النفايات، ويحتوي البول على الماء وحامض اليوريك واليوريا والسموم والنفايات التي تمت تصفيتها من داخل الجسم، وتلعب الكلى دورا رئيسيا في هذه العملية، حيث يبقى البول في المثانة البولية حتى يصل إلى نقطة الامتلاء والحاجة للتبول، وفي هذه المرحلة يتم طرد البول من الجسم.



كثرة التبول

وهناك العديد من الأسباب المحتملة للتبول الكثير أو لاإرادي، فهو عملية معقدة تنطوي على أنظمة الجسم المختلفة، ويمكن لمجموعة من التغييرات أن تجعل الجهاز البولي أكثر نشاطًا، وتشمل الأسباب القائمة على نمط الحياة شرب الكثير من السوائل، وخاصة إذا كانت تحتوي على الكافيين أو الكحول في الليل ، هذا يمكن أن يقطع دورة النوم مع حث على التبول، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على مشاكل في الكلى أو الحالب، ومشاكل في المثانة البولية، أو حالة طبية أخرى، كمرض السكري، أو الحمل ، أو مشاكل البروستاتا.