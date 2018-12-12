أطعمة ومشروبات لا تناسب القولون العصبي

تفيد التقارير الطبية بأن شخصاً من كل 5 أشخاص يشكو في مرحلة ما من حياته من أعراض متلازمة القولون العصبي. وتعتبر الفئة العُمرية بين 20 و30 سنة هي الأكثر عرضة للإصابة بالمتلازمة وخاصة النساء. فإذا كان لديك تقلصات في البطن، وانتفاخ، وغازات، وإمساك أو إسهال متكرّر عليك اختيار أطعمتك بالدقة، وفي كل الأحوال احرص على عدم تناول الأطعمة الـ 5 التالية: * الحليب ومنتجاته من الأطعمة التي تزيد غازات البطن. لذلك احرص على تفادي الآيس كريم والجبن إلا إذا تناولت إنزيم اللاكتيز الذي يحيّد تأثر اللاكتوز الموجود في الحليب والذي يسبب الغازات.

* تسبب الأطعمة التي تحتوي على فركتوز تأثيراً مشابهاً لمنتجات الحليب. ويُستخدم الفركتوز في المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، ويوجد أيضاً في الفواكه المجفّفة. لكن تحتوي الحمضيات على القليل من الفركتوز، لذلك يمكنك تناول البرتقال واليوسفي والجريب فروت دون قلق.

* مرة أخرى، المشروبات الغازية لا تناسب مريض القولون العصبي والسبب الغازات الكربونية.

* لتفادي أعراض متلازمة القولون العصبي عليك الابتعاد عن المشروبات الكحولية.

* البصل والثوم ليسا من الأطعمة الصديقة لأعراض القولون العصبي.