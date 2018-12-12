اللحوم المصنعة تدمر الصحة الجنسية والإنجابيةوتهدد الرجولة

مش بس السرطان.. اللحوم المصنعة أضرارها تهدد الصحة الجنسية للجنسين، بهذه الكلمات بدء الدكتور محمود عبده أخصائى الذكورة حديثه عن أضرار اللحوم المصنعة على الصحة الجنسية، بعد ما اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مؤخرًا سببًا فى الإصابة بالسرطان.

وفى ظل إطلاق "لايف ستايل" لحملتها للتوعية بمخاطر اللحوم المصنعة، لمتابعة كل الإجراءات والقرارات التى تتخذها مؤسسات الدولة المعنية لوقف هذا الخطر، كان لزامًا أن نوضح مجموعة من أهم المخاطر التى تهدد بها اللحوم المصنعة الصحة الجنسية للجنسين.

يا ريتها جت على "السرطان".. اللحوم المصنعة خطر على الصحة الجنسية!

وتابع د.محمد مؤكدًا أن اللحوم المصنعة تحتوى على كم هائل من الدهون والصبغات والمواد غير معلومة المصدر والدهن الزائد وبعض الإضافات المتبلة وذات النكهة، والألوان الصناعية، وهو خليط كفيل بضرب دفاعات الجسم والتأثير المباشر على المناعة، أما من الناحية الجنسية، فهذا الخليط أيضًا يؤثر مباشرة على نظام الدهون بالجسم وطبيعة توزيعه.

اللحوم المصنعة تضعف القدرة الجنسية للرجل وتصيبه بضعف الانتصاب وتحد من أدائه الجنسى

فاللحوم المصنعة تحتوى على نسب عالية من الدهون غير الصحية، وحسب د.محمود فهى تزيد من حجم الخصر وتتسبب فى بروز الكرش لدى الرجال، ما يؤدى تدريجيًا لضعف قدرته على الأداء الجنسى، كما يقلل من خصوبته وطول القضيب ذاته، كما يقلل من القدرة على التدفق الطبيعى للدورة الدموية للأعضاء التناسلية فيؤثر على انتصاب العضو، وبالتالى يؤثر مباشرة على القدرة الجنسية للرجل.

اللحوم المصنعة تؤكسد الخلايا وتهدد بالشيخوخة المبكرة وتقليل العمر الجنسى

وتابع محمود حديثه مؤكدًا أن اللحوم المصنعة تساعد على تأكسد الخلايا بالجسم، لما تحويه من مواد صناعية، ومسرطنة، ولذا فهى تزيد الشعور بالخمول وتقلل من عمره الجنسى لتأثيرها على كفاءته الجنسية، وتزيد من ترسيب الدهون بشرايين القضيب لدى الرجل، ما يؤثر على قدرته الجنسية وتعجل بشيخوخته جنسيًا.

اللحوم المصنعة تهدد قدرة المرأة الانجابية وحلم أمومتها

ومن ناحية أخرى، لم تسلم المرأة من أضرار اللحوم المصنعة بل تزيد حدتها معها بصفتها المعنية بالحمل والولادة، ولعل أكبر تأثير للحوم المصنعة على الصحة الجنسية الإنجابية للمرأة، هو أنها تزيد من دهون الجسم غير الصحية، على حسب تأكيد الدكتورة عزة محمود أخصائية أمراض النساء والتوليد، حيث أكدت أن نسب الدهون العالية غير المفيدة، تسبب الكثير من الأضرار بخاصة بالصحة الإنجابية للمرأة.

اللحوم المصنعة تعجل بشيخوخة المرأة ونقص عمرها الجنسى

وتابعت عزة حديثها موضحة أن الدهون الزائدة تسبب ترهلات ودهون البطن والخصر، وهو ما يجعلها سبب فى زيادة نسب الإصابة بتكيسات المبايض، وهى السبب الأبرز لتأخر الإنجاب كما تعد سبب من أسباب الاجهاض أيضًا، كما تقلل اللحوم المصنعة ودهونها من تدفق الدم بشكل طبيعى للمهبل ما يضعف من استمتاع المرأة بالعلاقة الزوجية، كما تقلل من قدرتها على الأداء الجنسى الجيد، كما أن أكسدتها لخلايا الجسم يعجل بشيخوخة المرأة ويقلل من عمرها الجنسى ويعجل بيأسها.