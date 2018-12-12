البطيخ الفياجرا الطبيعية لتعزيز الصحة الجنسية

الرجال يفضلون تناول الجمبرى والاستاكوزا والمأكولات البحرية نظراً لانها غنية بالفوسفور والفيتامينات الهامة التى تعزز الصحة الجنسية، لكن أظهرت العديد من الأبحاث الطبية أن تناول الكثير من البطيخ يعزز الصحة الجنسية أفضل من تلك الأطعمة الأخرى.

البطيخ يقوى الصحة الجنسية البطيخ يقوى الصحة الجنسية

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “WebMD”، أوضحت الدكتورة "بهيمو باتيل"، مديرة مركز تحسين الفواكه والخضار في جامعة تكساس أن البطيخ قد يكون الفياجرا الطبيعية، وذلك لأن الفاكهة الصيفية الشعبية هي أكثر ثراء من الأحماض الأمينية التى تسمى "سيترولين"، الذى يوسع الأوعية الدموية مثل الفياجرا وغيرها من الأدوية التى تهدف إلى علاج ضعف الانتصاب.

ويعتقد العلماء أن معظم الأحماض الأمينية توجد فى قشرة البطيخ، أى فى الجزء الذى يرميه الناس ويعتقدون أنه غير صالح للأكل، لذلك يجب على الأشخاص تغيير معتقداتهم حول تناول البطيخ.

كيف يمكن أن يكون البطيخ الفياجرا الطبيعية؟

أوضح الباحثون أنه يتم تحويل الأحماض الأمينية " سيترولين" إلى الأحماض الأمينية "أرجينين" التى تتحول إلى أكسيد النيتريك الذى يساعد فى تمدد الأوعية الدموية.

أطعمة تعزز الصحة الجنسية

هناك عدد من الأسباب التي تجعل حياتك الجنسية قد فقدت رونقها ولكن يمكنك المساعدة مرة أخرى في غرفة النوم مع هذه الأطعمة التى تحفز الشهوة الجنسية.

1-الافوكادو

اسم هذه الفاكهة فى أمريكا الجنوبية مستمد من اللغة "أزوتك ناهواتل"، الذى كان يعنى "الخصية" وهو اسم تم اختياره لشكل الفاكهة فهو غنى بالدهون غير المشبعة، مما تعزز صحة الجسم.

ويعمل الأفوكادوا على تعزيز صحة القلب عن طريق زيادة تدفق الدم إلى جميع الأماكن الصحيحة، حيث إن الرجال الذين يعانون من أمراض القلب الكامنة هم أكثر عرضة أن يعانوا من ضعف الانتصاب، لذلك لا تتردد في إضافة بعض شرائح الأفوكادو لوجبتك.

2- التين

هذه الفواكه الصغيرة حزمة من الفوائد الكبيرة، حيث تحتوى على كميات هائلة من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، وأكثر من ذلك الزنك الذى يحفز الصحة الجنسية، كما أنه غنى بالألياف، التى تعزز صحة القلب وتمنع الجوع.

3-البيض

مقلي أو مسلوق، يعتبر البيض كنز البروتينات، والتي تعزز السعرات الحرارية التى يحتاجها الجسم، كما أنها مصدر ممتاز للأحماض الأمينية، التي تكافح أنواع معينة من أمراض القلب، فضلا عن ضعف الانتصاب.