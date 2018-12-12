تأثير أمراض الكلى والكبد على صحة الرجل الجنسية

القاهرة _ لايف استايل
عليك على الدوام التمتع بأسلوب حياة صحى، فهو السبيل الوحيد لكى تقى نفسك الأمراض المتعددة الخطيرة، فأمراض الكلى والكبد ليست بالأمر الهين، فهما أكثر أجهزة الجسم قدرة على تنظيف جسمك من السموم من خلال البول وغيره، وهما مصفاة الجسد التى يقف عندها كل السموم، لذا عليك الحفاظ عليهما على الدوام، ومنع الأطعمة الدسمة، والشطة، والأطعمة الغنية بمسكبات الطعم والرائحة، لتخفف حدة وكمية السموم التى تدخل إلى جسمك.
ولكن، هل لأمراض الكلى والكبد تأثير على الصحة الجنسية للرجل بشكل خاص؟!
الدكتور محمد عبده شكر استشارى أمراض الذكورة والعقم بقصر العينى، أوضح أن أمراض الكلى والكبد لا شك ترتبط ارتباطا حقيقيا بمدى التمتع بالقدرة الجنسية وحياة جنسية سليمة وصحية، وأن هذه الأعضاء الجسدية الهامة التى تخلص الجسم من سمومه، تتأثر بتأثرها الصحة الجنسية للرجل.
وتابع مؤكدا على أن أمراض مثل الفشل الكلوى الذى يصيب بعض الرجال، وكذلك التليف الكبدى الذى يصيب البعض أيضا، يعملان على اضطراب هرمونات الجسم عند الرجل، فيساعدان على زيادة حدة الهرمون الأنثوى، والحد من هرمون الذكورة تبعا لهذا الاضطراب، مما دون شك يؤثر على القدرة الجنسية للرجل وصحته الجنسية بشكل عام.
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