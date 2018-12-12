انت الان تتابع موضوع كيف يكون شكل الجنين في الشهر السابع والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد أطباء الولادة الشهر السابع من الحمل في الفترة ما بين الأسبوع السابع والعشرين والأسبوع الثلاثين، كما يعد من أخطر شهور الحمل وأكثرها خوفا وحساسيّة لدى معظم السيدات الحوامل، حيث أنه ببداية الشهر السابع تكون المرأة الحامل قد دخلت في المرحلة النهائيّة من حملها، وتعاودها خلال هذا الشهر أعراض الحمل التي كانت تحدث في شهور الحمل الأولى، ولأن بعض السيدات يمكن أن يلدن في الشهر السابع من حملهن، أو يقترب موعد ولادتهن الطبيعي، ويرزقن بأطفالهن، لابد بل من الضروري على كل سيدة حامل أن تراقب هذه المرحلة من حملها، حتي تمر الولادة بسلام ولا تتعرض هي أو جنينها لأي مخاطر، إضافة إلى ولادة طفل بصحة جيدة، لذلكِ من المهم معرفة كل سيدة حامل لكافة التغيرات التي تحدث لحملها خلال هذا الثلث الأخير من الحمل.

تطوّرات الشهر السابع من الحمل

بشكل سريع يتطوّر نمو الطفل خلال الشهر السابع، ولهذا التطور حكمة إلهية حيث أنه يمكن ولادة أطفال بعد نهاية هذا الشهر، وعند قيام المرأة الحامل للفحوصات والأشعة يمكن لطبيب الولاد الذي يتابع حالتها أن يجعلها تري معالم طفلها التي تكون أكثر وضوحا، إضافة إلى ما تشعر من حركة الجنين عندما تضع الحامل يدها على رحمها.

التطورات التي تحدث للطفل خلال الشهر السابع من الحمل

1 – يتطور نمو دماغ الطفل ويكتمل، وتبدأ ردود فعل الطفل تجاه الصوت والضوء والألم.

2- يكتمل نمو البشرة وتكتمل أيضا الأنسجة الدهنية الموجودة تحت الجلد.

3- تكسو براعم التذوق لسان الجنين، وتستمر في نموها بعد الولادة.

4- لا يكتمل نمو الرئتين عند كل الأطفال الذين يولدون خلال هذا الشهر، إذ يستغرق نموها وقتا بسبب أن مادة تحطيم الحويصلات الهوائية لم تتكون بعد، وهذا سبب أن غالبية الأطفال الذين لا يكملون الشهر التاسع يكونوا مبتسري النمو ويحتاجون إلى التنفس الصناعي.

كيف يكون شكل الجنين في الشهر السابع

1 – الأسبوع الأول من الشهر السابع

يأخذ الجنين شكله خلال الأسبوع الأول من الشهر السابع، ويبلغ عادة طول غالبية الأجنة 36.5 سم، ويصل وزن الجنين ما يقرب من حوالي 875 جراماً، وتبدأ الساعة البيولوجية للجنين في العمل حيث تنتظم دورة الاستيقاظ والنوم، كما يبدأ الجنين في فتح وغلق عينيه، وأحيانا يمص إصبعه.

خلال هذا الأسبوع يستمر نمو وتطور أنسجة الدماغ، كما أن رئتا الجنين تكونا غير مكتملتين، في حال إن كان الجنين ذكرا تأخذ الخصيتين وضعهما في كيس الصفن إذا كان ذكراً، وإذا كان الجنين أنثى، يمتلئ المبيضان بالحويصلات، ويتنفس الجنين السائل الأمينوسي بديلاً عن الهواء.

2- الأسبوع الثاني من الشهر السابع

في هذا الأسبوع يبلغ وزن الجنين كيلوجرام، ويصل طوله إلي 37.5 سم، ورغم عدم قدرة الجنين على الرمش برموش عينيه إلا إنها تتشكل خلال هذا الأسبوع، كما يختفي الشعر الوبري من علي جسد الجنين، ويبقي على الكتفين والظهر فقط، لا تتوقف أنسجة نمو الدماغ عن النمو والتطور في هذا الأسبوع أيضا، بينما يكتمل نمو الرئتين والكبد، ونتيجة لتراكم الدهن تحت الجلد ينعم ملمس الجلد، ويغير الجنين من وضعيته في بطن أمه حتى ولادته إذ يبدأ قبل الولادة بتوجيه رأسه للأسفل.

3- الأسبوع الثالث من الشهر السابع

يزيد طول الجنين ويصل إلى 38.5 سم، كما يزيد وزنه ويبلغ وزنه تقريبا حوالي 1.150 كيلوجرام، كما يزداد حجم رأسه، وتزداد صلابة الهيكل العظمي للجنين ، ويبدأ في التحكم بطريقة تنفسه ودرجة حرارة جسمه، كما تبدأ الغدة فوق الكظريّة للجنين في إفراز هرمون الأوستريول الذي يحفّز الهرمونات والغدد المسؤولة عن إنتاج الحليب عند الأم.

4- الأسبوع الرابع من الشهر السابع

يصل الوزن إلى ما يقرب من 1.400 كيلوجرام، ويصل الطول إلى حوالي 40 سم. يزداد حجم الرأس مع استمرار الدماغ بالنمو، وتأخذ قزحية العين لونها المميز ويستجيب بؤبؤ العين للضوء، وتبدأ الحواس الخمسة للجنين الجنين القيام بوظائفها. ويكتمل أيضا نمو أظافر أصابع القدمين.