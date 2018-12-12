وصفة الزبادي بالكمون لحرق الدهون في أيام

يمكن استخدام اللبن الزبادي لصنع الكثير من الوصفات الفعالة في حرق الدهون ونحت القوام وإزالة البقايا الضارة والسموم. ومن أبرز هذه الوصفات الزبادي بالكمون. وهي لا تساعد على خسارة الوزن فقط، بل إنها صحية وغنية بالمغذيان والعناصر المفيدة أيضاً. كما أنها سهلة التحضير حيث لا يحتاج إعدادها سوى إلى دقائق قليلة.

اللبن الزبادي بالكمون أفضل طريقة لـحرق الدهون

تعتبر وصفة الكمون والزبادي من الوصفات الأكثر فعالية لخسارة الوزن وحرق الدهون واستعادة الرشاقة. إلا أنّ أهميتها لا تقتصر على ذلك فقط، بل إنها مفيدة للصحة أيضاً. فالكمون يحتوي على البروتين والحديد والمغنيزيوم وغيرها من المغذيات. وهو قاطع فعال للشهية إذ يساعد على الشعور بالشبع خلال وقت قصير. ويعني هذا أنه يمكّن من خسارة الوزن ونحت الجسم بسرعة وسهولة. أما اللبن الزبادي فهو يساعد على تحسين عملية الهضم ويمنع حدوث الإمساك والانتفاخ وخصوصاً في منطقة البطن.

ولتحضير هذه الوصفة الطبيعية تحتاجين إلى هذين المكوّنين: كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم و3 غرامات أو ملعقة وسط من بودرة الكمون.

وبعد توفيرهما إمزجيهما جيداً حتى تحصلي على مزيج منسجم ومتجانس. لكن لا تضيفي إليه السكّر وضعيه في الثلاجة إذا لم ترغبي في تناوله فوراً.

لكن احرصي على تناول القليل منه إذا شعرت بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات. فهو يحدّ من هذا الشعور ومن رغبتك في الأكل.

كذلك يقدّم لك الكثير من الفوائد الصحية حيث يعزّز عمل جهاز المناعة لديك ويحميك من الإصابة ببعض الأمراض ومن المعاناة من مشكلة فقر الدم. كما أنّه يمنع احتباس الماء في الجسم ويحفّز حرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة منه.