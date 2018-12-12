طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيلا والليمون

المقادير

- لطبقة الـ"جليز" :

سكر : ثلث كوب

عصير الليمون : ثلث كوب

- للتقديم :

الفاكهة المشكلة : حسب الرغبة

- سكر : كوب

- الزبدة : كوب (في حرارة الغرفة)

- البيض : 4 حبات (كبير الحجم)

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة (سائلة)

- دقيق : كوبان ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ربع كوب

طريقة التحضير

1. يُدهن القالب بالزبدة، ويُبطَّن بالدقيق.

2. يُسخَّن الفرن على حرارة 160 درجة مئويَّة، ويُثبَّت الرف الشبك في المنتصف.

3. في وعاء، يُخفق السكَّر والزبدة، بواسطة شريط الخلَّاط الكهربائي. ثمَّ، يُضاف البيض، الحبَّة تلو الأخرى، مع الاستمرار في الخفق حتَّى يتحوَّل لون هذا الخليط إلى فاتح. وتُضاف الفانيليا.

4. في وعاء آخر، يُنخل الدقيق والملح والـ"بايكنغ باودر"، ثمَّ يُضاف هذا الخليط تدريجيَّا لخليط البيض، بالتناوب مع عصير الليمون. يُخفق الخليط لمرَّة، بواسطة شريط الخلَّاط الكهربائي، ثمَّ يُصبُّ في القالب، الذي يخبز في الفرن لخمس وثلاثين دقيقة.

5. عند إخراج القالب من الفرن، يُدع ليبرد لربع ساعة، قبل طلائه بطبقة الـ"جليز".

6. لتحضير الطبقة اللمَّاعة (جليز): يُخلط السكَّر وعصير الليمون، مع التقليب مرارًا، حتَّى يذوب السكَّر تمامًا. ثمَّ، يُدهن الخليط على سطح الكعكة بالفرشاة، فتوزَّع قطع الفواكه في المنتصف.