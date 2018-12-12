شكرا لقرائتكم خبر عن تكبير الثدى.. دكتور محمد عماد يوضح أبرز شائعات استخدام السيليكون فى العملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يزداد نفور الناس بسرعة البرق من أى إجراء طبى تنال الشائعات من سمعته، وذلك تخوفًا من التعرض للمخاطر والآثار السلبية التى قد يتسببها الإجراء الطبى المطلوب حسب ما تردده الشائعة حوله، وهذا التخوف طبيعى ومشروع، لأن المجازفة بحياة إنسان أمر غير مقبول، كما أنه ليس سهلًا على شخص أن يعرض حياته للخطر فى إجراء غير واثق من نتيجته.

ولكن ما هو غير مشروع أن نخضع أنفسنا أسرى للشائعات والأكاذيب التى تروج حول العمليات الجراحية وغير الجراحية التى قد تكون ذات أهمية ويمكن أن تأتى بتأثيرات محورية فى شكل حياتنا بعد إجرائها، ولعل أكثر الإجراءات الطبية عرضة للشائعات هى عمليات جراحة التجميل.

وفى هذا الإطار التقى" الخليج 365"، الدكتور محمد عماد، استشارى جراحة تجميل وتنسيق القوام، مدير مركزchange me ، للوقوف على حقيقة الشائعات التى تصاحب عمليات تجميل الثدى سواء تكبير أو تصغير أو شد الثدى.

الشائعة الأولى: تكبير الثدى سبب فى الإصابة بالأورام الخبيثة

وقال الدكتور محمد عماد، استشارى جراحة تجميل وتنسيق القوام، مدير مركزchange me ، إن أبرز الشائعات ترددًا فى مجاله تلك المتعلقة بعمليات تكبير الثدى، حيث يتردد أن استخدام السيلكون فى عملية تكبير الثدى يتسبب فى الإصابة بالأورام وسرطان الثدى، إلا أنه يؤكد عدم صحة تلك المعلومات التى لا تستند إلى أى أبحاث علمية أو دراسات طبية موثقة ومعتمدة وبالتالى فهى شائعة من هدفها ضرب تلك العملية والنيل منها.

وأضاف الدكتور محمد عماد، أن السيلكون المستخدم فى عمليات تكبير الثدى يكون من الخامات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وبالتالى فإن استخدامه لا ينتج عنه أى آثار سلبية من التى تدور حوله من شائعات، لذا يجب على السيدة التى تقبل على إجراء عملية تكبير الثدى، عدم التوجه إلى أى عيادة أو مركز غير مضمون حتى لا يجرى لها العملية بخامات غير معتمدة، مطالبًا السيدات الراغبات فى إجراء تلك العملية بضرورة التأكد من نوع وبلد منشأ الخامات المستخدمة لها فى العملية.

وأوضح الدكتور محمد عماد استشارى جراحة تجميل وتنسيق القوام، مدير change me clinic، أن السبب وراء زيادة عدد السيدات اللاتى يكتشفن الأورام والسرطان بشكل مبكر ممن أجروا عمليات تكبير للثدى، ليس لأن السيلكون هو السبب فى الإصابة بتلك الأورام، ولكن لأن السيدات اللاتى يزرعن السيلكون يجرين فحوصات باستمرار للاطمئنان على أنفسهن، ولذلك يكتشفن الإصابة بالمرض مبكرًا، وبالتالى يستطعن علاجه فى مراحله الأولى والعلاج منه، بعكس السيدات الآخريات اللاتى يكتشفن المرض فى مراحله المتأخرة، الأمر الذى يجعل علاجهم صعبًا بعض الشئ ولفترة أطول.



الدكتور محمد عماد يقدم نصيحة مهمة لكل فتاة تقبل على عملية تكبير الثدى

الشائعة الثانية عن عملية تكبير الثدى: انفجار السيلكون فى الطائرة

أشار الدكتور محمد عماد استشارى جراحة تجميل وتنسيق القوام، مدير change me clinic، إلى وجود شائعات أخرى مرتبطة بنفس العملية، حيث يتردد أن السيلكون يتمزق أو ينفجر تحت الضغط الجوى المرتفع خاصة فى الطائرة، موضحًا أن السيلكون يتحمل حتى 60 ضغط جو، ولا يتمزق كما يروج البعض.



الدكتور محمد عماد يكشف حقيقة انفجار السيلكون فى الطائرة

مميزات عملية تكبير الثدى

ويتابع الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام ومدير مركز change me clinic، أن أبرز ما يميز عملية تكبير الثدى أنها أمنة طبيا وإمكانية حدوث مضاعفات بعد العملية قليلة، كما أن نتائج العملية تظهر بعد العملية مباشرة، ولكن من العيوب التى تصاحب العملية، أنه فى حالة حقن الدهون فى الثدي بعد شفطها من مناطق أخرى من الممكن أن يزول مفعولها بعد فترة من الزمن وليس هناك حجم يمكن الوقوف عليه على عكس حشوات السيليكون حيث يكون الشكل النهائي للثدى بعد تكبيره ثابت.



الدكتور محمد عماد يكشف بعض الحقائق عن عملية تكبير الثدى

تكلفة عملية تكبير الثدى فى مصر

الجدير بالذكر أن تكلفة عملية تكبير الثدى فى مصر تبدأ من 3500 دولار، وتختلف طريقة حساب تكلفة العملية من حالة لأخرى، وفقا لاحتياجات المريضة وعلى حسب العملية التى سيتم استخدامها حيث تختلف سعر العملية التى تجرى من خلال حقن الدهون حيث تنخض نسبيا عن العملية التى تتم باستخدام حشوات السيلكون.

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