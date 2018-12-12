انت الان تتابع موضوع فوائد الثلج للصداع والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إن الصداع العرضي هو شيء يتعامل معه معظم الناس ، ولكن إذا كنت تعاني من صداع مزمن أو صداع نصفي ، فإن الأمر يكون أكثر صعوبة ، والخبر السار هو أن هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكنك تجربتها والتي تساعد في إدارة الألم ، وإحدى الاستراتيجيات التي غالباً ما يوصى بها لعلاج ألم الصداع النصفي هي أكياس الثلج ، حيث يُعتقد أن استخدام كيس بارد أو علبة ثلج على رأسك أو رقبتك له تأثير مخدر ، مما قد يثبط الشعور بالألم .

هل الثلج علاج فعال للصداع

استخدام الثلج كعلاج للصداع العادي والصداع النصفي ليس جديدًا ، في الواقع فقد تم البدء في استخدام العلاج البارد للصداع منذ 150 عامًا ، وتشرح الدكتورة تانيا إليوت ، رئيسة القسم الطبي في EHE ، أن الثلج غالباً ما يُعد علاجًا للتخلص من الألم والالتهاب ، لذلك من المنطقي أن يتم تطبيقه عندما تشعر بألم في رأسك ، تقول إليوت أن البرودة يمكن أن تقلص الأوعية الدموية وتساعد على التقليل من انتقال الألم العصبي إلى الدماغ ، فبدلاً من الشعور بالألم ، فإنه يتم الشعور بالبرودة .

وجدت دراسة عام 2013 أن تطبيق وشاح عنق بارد في بداية الصداع النصفي أدى إلى انخفاض الألم بشكل ملحوظ لدى المشاركين الذين يعانون من الصداع النصفي ، ويعتقد الباحثون أن الوشاح البارد يقوم بتبريد تدفق الدم إلى الشريان السباتي في الرقبة ، وهذا ساعد على الحد من الالتهاب في الدماغ ، مما ساعد على تحسين الألم الذي يشعر به المصابين بالصداع النصفي .

أفضل طريقة لاستخدام الثلج لتخفيف الصداع

بما أن حزم الثلج تعد علاجًا منزليًا مناسبًا ، فهناك مجموعة متنوعة من الطرق الأخرى لاستخدام الثلج لعلاج الصداع ، كما هو الحال دائمًا ، إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن علاج الصداع في المنزل ، فقم بسؤال طبيبك قبل تجربة أي من هذه الاستراتيجيات .

تقول إيليوت أن أفضل طريقة لاستخدام العلاج البارد للصداع هو استخدام كيس الثلج لمدة 15 إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة ، وتوصي دراسة أخرى لعام 2013 على وجه التحديد بتطبيق الثلج على شكل وشاح عنق ، والذي يمكن أن يساعد في تقليل الألم وعدم الراحة من الصداع العادي والنصفي .

يوصي الدكتور أليكس تاوبرغ ، المعالج اليدوي المعتمد في بيتسبرغ ، بوضع الثلج إما على منطقة الألم أو عند قاعدة جمجمتك ، ويتم تركه لمدة 20 دقيقة ثم إزالته لمدة ساعة ، ويتم الاستمرار في وضعه وإزالته حتى يتم التخلص من الألم ، يقول تاوبرغ أنه عندما تضع حزمة الثلج عليك يجب أن تواجه أربعة مشاعر مختلفة بهذا الترتيب : البرد ، الاحتراق ، الألم ، الخدر .

بمجرد الشعور بالخدر ، يجب عليك إزالة الثلج ، حيث يمكن أن يؤدي إبقاء حزمة الثلج في مكانها إلى تلف بشرتك ، كذلك إذا كان احساس الحرق شديدًا للغاية ، فقم بإزالة الثلج ، حيث هناك بعض الأشخاص الذين يتمتعون ببشرة أكثر حساسية للبرد .

طرق أخرى لعلاج الصداع

قشر الخيار

يمكن استخدام قشر الخيار لتخفيف الصداع وذلك من خلال وضعه على مكان الألم بالرأس ، حيث أنه يساعد على الحد من الآلام الحادة .

الزنجبيل

أوضحت الدراسات مدى فعالية الزنجبيل في علاج الصداع العادي والنصفي ، حيث يجب تناول كوب مغلي من الزنجبيل المطحون أو الطازج عدة مرات يوميًا ولكن مع الانتباه أن لا تزيد الجرعة اليومية عن ثلاثة أكواب .

أوراق النعناع

يعمل النعناع على تهدئة الصداع حيث يمكن شرب منقوع أوراق النعناع وإضافة حبة البركة إليها ، أو تسخين الورق بمفرده ثم وضعه على مناطق الألم في الرأس .

شرب الأعشاب

تعمل الأعشاب مثل الشاي الأخضر أو البابونج أو اليانسون أو القرفة الممزوجة بالشاي أو الحلبة على تخفيف حدة آلام الصداع .

تناول الجوز

يمكن تناول حفنة من الجوز البني حيث أثبتت الدراسات أنه لديه القدرة على تحسن المزاج وتهدئة الجسم والتخفيف من آلام الصداع وذلك نظرًا لاحتوائه على أحماض دهنية مفيدة للجسم .

استنشاق البخار

يعد استنشاق بخار الماء الممزوج بالخل بعد أن يتم غليه على النار إحدى الوسائل الناجحة التي تعمل على تخفيف آلام الصداع العادي والنصفي خاصةً إذا تم تكرار الاستنشاق عند الضرورة .