طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالزعتر و الليمون

المقادير

دجاج زعتر مفروم عصير ليمون بشر ليمون زيت زيتون ثوم مفروم جزر كوسة ملح فلفل عيدان زعتر أخضر طازجة

طريقة التحضير

* في بولة ضعي بشر ليمون و زيت و عصير ليمون و الزعتر و ملح و فلفل وثوم

* تبلي بهم الدجاج و اشويها ثم ادخليها الفرن و من الممكن تقديمها مع خضار سوتيه