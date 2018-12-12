طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالزعتر و الليمون

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
دجاج زعتر مفروم عصير ليمون بشر ليمون زيت زيتون ثوم مفروم جزر كوسة ملح فلفل عيدان زعتر أخضر طازجة
طريقة التحضير
* في بولة ضعي بشر ليمون و زيت و عصير ليمون و الزعتر و ملح و فلفل وثوم
* تبلي بهم الدجاج و اشويها ثم ادخليها الفرن و من الممكن تقديمها مع خضار سوتيه
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