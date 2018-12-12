طريقة إعداد وتحضير شوربة قمح مع بقول و اعشاب

المقادير

أرز عدس منقوع بليلة منقوعة حمص مسلوق بصل أبيض كركم فاصوليا حمراء مطبوخة مرقة أعشاب مفرومة ( بقدونس – سبانخ – شبت – كزبرة ) زيت زيتون ملح فلفل زبادي زبدة نعناع أخضر

طريقة التحضير

* في حلة على النار شوحي البصل ثم ضيفي البليلة و ماء حتى تغلي ثم ضيفي الارز و العدس و الفاصوليا و الحمص حتى تمام النضج ثم ضيفي الاعشاب المفرومة

* في طاسة على النار ضعي القليل من الزيت و الزبدة ثم ضيفي نعناع

* في طبق التقديم اغرفي الشوربة و ضعي عليها القليل من الزبادي و الكركم و النعناع