طريقة إعداد وتحضير شوربة قمح مع بقول و اعشاب

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
أرز عدس منقوع بليلة منقوعة حمص مسلوق بصل أبيض كركم فاصوليا حمراء مطبوخة مرقة أعشاب مفرومة ( بقدونس – سبانخ – شبت – كزبرة ) زيت زيتون ملح فلفل زبادي زبدة نعناع أخضر
طريقة التحضير
* في حلة على النار شوحي البصل ثم ضيفي البليلة و ماء حتى تغلي ثم ضيفي الارز و العدس و الفاصوليا و الحمص حتى تمام النضج ثم ضيفي الاعشاب المفرومة
* في طاسة على النار ضعي القليل من الزيت و الزبدة ثم ضيفي نعناع
* في طبق التقديم اغرفي الشوربة و ضعي عليها القليل من الزبادي و الكركم و النعناع
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