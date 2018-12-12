طريقة إعداد وتحضير أوزي السمك

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
سمك فيليه كمون كزبرة بصل كرفس أرز جلاش زيت دقيق بسلة جزر
طريقة التحضير
* في طاسة على النار ضعي القليل من الزيت ثم ضيفي الكرفس و البسلة و الجزر و تبليهم بقليل من الكزبرة و الكمون و كركم و ملح و فلفل اسود
* في بولة صغيرة افردي ورقة من الجلاش و ادهنيها بالقليل من الزيت ثم ضعي ورقة اخرى و ادهنيها بالزيت ثم ورقة اخرى
* في بولة ضعي الارز و عليه خليط الخضار و احشي الجلاش بالارز و الخضار و السمك ثم اغلقي ورق الجلاش على الحشوة و ادخليها الفرن و تقدم مع سلطة زبادي
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