طريقة إعداد وتحضير أوزي السمك

المقادير

سمك فيليه كمون كزبرة بصل كرفس أرز جلاش زيت دقيق بسلة جزر

طريقة التحضير

* في طاسة على النار ضعي القليل من الزيت ثم ضيفي الكرفس و البسلة و الجزر و تبليهم بقليل من الكزبرة و الكمون و كركم و ملح و فلفل اسود

* في بولة صغيرة افردي ورقة من الجلاش و ادهنيها بالقليل من الزيت ثم ضعي ورقة اخرى و ادهنيها بالزيت ثم ورقة اخرى

* في بولة ضعي الارز و عليه خليط الخضار و احشي الجلاش بالارز و الخضار و السمك ثم اغلقي ورق الجلاش على الحشوة و ادخليها الفرن و تقدم مع سلطة زبادي