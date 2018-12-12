شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: كل ما تريد معرفته عن عمليات الحقن المجهرى ورفع فرص الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمليات الحقن المجهرى ما هى إلا تطور لعمليات أطفال الأنابيب التى تمكنا من إجرائها فى مصر منذ عشرات السنوات وأصبحت أكثر انتشارا بين العديد الآن من اللاتى يواجهن مشكلات فى الإنجاب، ولكن تفاصيلها ما زالت غائبة لدى البعض.

ويوجد الكثير من الأسئلة التى تدور حول إجرائها ورفعها لفرص الإنجاب، والتى نعرضها ونجيب عنها وفقا لما ذكرته الجمعية الأمريكية للحمل والإنجاب على موقعها الرسمى، وما قاله الدكتور شريف الباشا، استشارى أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى.

كيف تجرى عملية الحقن المجهرى للحيوان المنوى فى البويضة؟

يحدث ذلك فى خطوات تشمل على :

الخطوة الأولى : سحب البويضة الناضجة المستخرجة من السيدة بأداة متخصصة.

الخطوة الثانية: تستخدم إبرة دقيقة وحادة وجوفاء لشل حركة الحيوانات المنوية ولالتقاطها.

الخطوة الثالثة: يتم بعد ذلك إدخال الإبرة بعناية من خلال قشرة البويضة.

الخطوة الرابعة: يتم حقن الحيوانات المنوية في سيتوبلازم البويضة وهي المكون الرئيسي الذي يملأ الخلية، ويتم إزالة الإبرة بعناية.

الخطوة الخامسة والأخيرة: يتم فحص البويضة في اليوم التالي للحصول على دليل على الإخصاب الطبيعى لها.

متى يتم حقن البويضة المخصبة فى رحم السيدة ؟

ينصح بأن تجرى عملية إرجاع الجنين فى اليوم الخامس وليس الثالث، لأن هذا الأفضل لطبيعة الرحم، حيث إنه فى الحمل الطبيعى، تتقابل البويضة والحيوان المنوى فى قناة فالوب، فى اليوم الخامس، والبويضة المخصبة تنتقل من قناة فالوب للرحم، بعد التبويض وتصبح فى أفضل صور لها فى اليوم الخامس، كما أن إرجاع الجنين فى اليوم الخامس يساعد على التصاق الأهداب الخاصة به فى الرحم، لأن بطانة الرحم تكون مهيأة لذلك.

هل يوجد سن معين لإجراء هذه العملية؟

لا يوجد سن محدد، ولكن سن الزوجة يرتبط مباشرة بجودة البويضة، لذلك يقل نجاح العملية مع تقدم عمر المرأة بسبب تراجع جودة البويضة.

وهل تؤثر عينة الرجل فى نجاح الحقن المجهرى؟

نعم، فإن جودة الحيوان المنوى لدى الرجل مهمة أيضا ولكنها لا ترتبط بالسن مثلما عند المرأة، ولكن يوجد عوامل أخرى تؤثر عليها مثل التلوث والتدخين، ففى حالة أن تكون نسبة الحيوانات المنوية المشوهة عالية يؤدى ذلك لخلق جنين ضعيف لا ينجح.

كما أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن نسبة التشوه الطبيعية للحيوانات المنوية هى 40%، وفى حال ارتفاع هذه النسبة يصبح الجنين ضعيف لا يكتمل التصاقه بالرحم ويحدث إجهاض.



تحاليل اعادة الحقن المجهرى

فى حال فشل الحقن المجهرى .. ما هى شروط إجراء العملية مرة أخرى؟

يجب عدم إعادة إجراء الحقن المجهرى فى حال فشله، إلا بعد معرفة وتحديد سبب الفشل بدقة من خلال إجراء مجموعة من التحاليل والتى تتمثل فى تحليل الأجسام المضادة التى تهاجم الجنين وتؤدى لتدميره، ويتم علاجها بمجموعة أدوية بدرجات متفاوتة، وتحليل الأجسام المضادة التى تهاجم الصفائح الدموية، وتتسبب فى عمل تجلطات للدم على جدار الرحم.