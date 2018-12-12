طريقة إعداد وتحضير ظهر ضاني في أسياخ

المقادير

لحمة ضاني زيت زيتون ثوم روزماري خضار مشوي ( قرع - جزر - كوسة - طماطم - بصل أخضر )

طريقة التحضير

* في بولة ضعي القليل من الثوم و الروزماري و ملح و فلفل و زيت زيتون لعمل تتبيلة اللحمة

* اخلي اللحمة من العظم و لفيها و قطعيها و ضعيها في اسياخ خشبية و ضعيها في التتبيلة ثم اشويها في الجريل على النار

لعمل الخضار :

* في بولة ضعي القليل من الزعتر و ملح و فلفل و زيت زيتون و ضيفي الخضار ثم اشويه مع اللحمة