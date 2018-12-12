طريقة إعداد وتحضير ظهر ضاني في أسياخ

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
لحمة ضاني زيت زيتون ثوم روزماري خضار مشوي ( قرع - جزر - كوسة - طماطم - بصل أخضر )
طريقة التحضير
* في بولة ضعي القليل من الثوم و الروزماري و ملح و فلفل و زيت زيتون لعمل تتبيلة اللحمة
* اخلي اللحمة من العظم و لفيها و قطعيها و ضعيها في اسياخ خشبية و ضعيها في التتبيلة ثم اشويها في الجريل على النار
لعمل الخضار :
* في بولة ضعي القليل من الزعتر و ملح و فلفل و زيت زيتون و ضيفي الخضار ثم اشويه مع اللحمة
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