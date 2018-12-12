طريقة إعداد وتحضير بسكويت السكر بالشيكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 كوب دقيق 2 كوب سكر بودره 4 بيضات 1 و نصف كوب زبدة 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر ربع ملعقة صغيرة ملح ربع ملعقة صغيرة فانيليا للتزيين :سكر خشن فستق مجروش شيكولاتة غامقو و بيضاء سائلة طريقة التحضير

* نضيف السكر بودرة للزبده وبعد أن يذوب السكر مع الفانيليا نضيف البيض - نضيف الملح والفانيليا والبيكنج بودر للدقيق ثم نضيف الدقيق للخليط ونضعها في الثلاجة قبل فردها * افردي العجينة و قطعيها بالقطاعات لاشكال مختلفة ثم ادخليها الفرن لمدة 15 دقيقة * زيني البسكوت بالشيكولاتة و الفستق

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