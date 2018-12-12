طريقة إعداد وتحضير كاروت كب كيك

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 كوب جزر كوب دقيق ملعقة ملح 2 ملعقة بيكنج صودا 3 بيضات كوب سكر 2 ملعقة سينامون ثلاثة أرباع كوب لبن 2 ملعقة فانيليا 125 جرام عين جمل طريقة التحضير

* نضع الدقيق وعليه القرفه والبيكنج صودا ورشة الملح ثم في العجان نضع البيض ثم السكر والفانيليا ثم ننزل بالدقيق في العجان بعد ما يأخذ البيض شكل رغوي هش ثم الجزر المبشور وتقلب ثم نضيف عين الجمل في قالب الكب كيك وبعد تمام التسوية تزين بكريمة الزبدة والأشكال المفضلة

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