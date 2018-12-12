طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج

المقادير

دجاج بهارات شاورما قرنفل حبهان كمون مطحون ملح فلفل أبيض حبهان مطحون ورق لوري بابريكا جوزة الطيب قرفة فلفل أسود جنزبيل قرنفل عصير ليمون بشر ليمون عصير برتقال بشر برتقال معجون طماطم زيت زبادي ثوم بصل

طريقة التحضير

* ضيفي عصير الليمون و البرتقال و بشر الليمون و البرتقال على الزبادي و قلبي ثم ضيفي جميع التوابل

* ضعي البصل على الدجاج ثم ضيفي خليط الزبادي و قلبي ويفضل نتركها في الثلاجة لمدة يوم

* في طاسة على النار ضعي القليل من الزيت ثم سوي الشاورما فيها

السلطة :

* في بولة اخلطي جميع مكونات السلطة