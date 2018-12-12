طريقة إعداد وتحضير لازانيا البحريات

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
مكرونة جمبري سمك فيليه زبدة دقيق لبن جزر بصل سبانخ جبنة موتزاريلا صلصة مارينار ملح فلفل
طريقة التحضير
للبشاميل :
* في حلة على النار سيحي الزبدة و ذوبي بها الدقيق ثم ضيفي اللبن مع التقليب المستمر و ضعي القليل من الملح و جوزة الطيب و اتركيها حتى تحصلي على قوام سميك
للحشوة :
* في حلتين على النار واحدة للخضار و واحدة للبحريات ضعي القليل من الزيت و البصل و الثوم
* في حلة ضعي السبانخ و ضعي القليل من البشاميل عليها و ملح و فلفل و قلبي
* في الحلة الأخرى ضعي الجزر ثم ضيفي الجمبري و الكاليماري و ملح و فلفل و السمك
* ضعي الجبنة الموتزاريلا على البشاميل
* في بولة ضعي خليط البحريات و عليه قليل من البشاميل المخلوط بالجبنة
* في صينية اللازانيا ضعي القليل من صلصة الطماطم ثم طبقة من اللازانيا ثم طبقة من صلصة الطماطم ثم طبقة من خليط البحريات ثم طبقة اخرى من اللازانيا و طبقة من خليط السبانخ ثم طبقة من اللازانيا ثم طبقة من البحريات و القليل من البشاميل
* ضعي طبقة اخيرة من اللازانيا ثم طبقة من البشاميل و ضعي على الوجه القليل من الجبنة البارميزان و الجبنة الموتزاريلا و ادخليها الفرن على درجة حرارة 180
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