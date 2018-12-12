طريقة إعداد وتحضير لازانيا البحريات

المقادير

مكرونة جمبري سمك فيليه زبدة دقيق لبن جزر بصل سبانخ جبنة موتزاريلا صلصة مارينار ملح فلفل

طريقة التحضير

للبشاميل :

* في حلة على النار سيحي الزبدة و ذوبي بها الدقيق ثم ضيفي اللبن مع التقليب المستمر و ضعي القليل من الملح و جوزة الطيب و اتركيها حتى تحصلي على قوام سميك

للحشوة :

* في حلتين على النار واحدة للخضار و واحدة للبحريات ضعي القليل من الزيت و البصل و الثوم

* في حلة ضعي السبانخ و ضعي القليل من البشاميل عليها و ملح و فلفل و قلبي

* في الحلة الأخرى ضعي الجزر ثم ضيفي الجمبري و الكاليماري و ملح و فلفل و السمك

* ضعي الجبنة الموتزاريلا على البشاميل

* في بولة ضعي خليط البحريات و عليه قليل من البشاميل المخلوط بالجبنة

* في صينية اللازانيا ضعي القليل من صلصة الطماطم ثم طبقة من اللازانيا ثم طبقة من صلصة الطماطم ثم طبقة من خليط البحريات ثم طبقة اخرى من اللازانيا و طبقة من خليط السبانخ ثم طبقة من اللازانيا ثم طبقة من البحريات و القليل من البشاميل

* ضعي طبقة اخيرة من اللازانيا ثم طبقة من البشاميل و ضعي على الوجه القليل من الجبنة البارميزان و الجبنة الموتزاريلا و ادخليها الفرن على درجة حرارة 180