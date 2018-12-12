طريقة إعداد وتحضير سمكة محشية

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
سمك بورى شمر ناشف صحيح بصل كزبرة عصير ليمون زيت زيتون ملح فلفل طماطم
طريقة التحضير
لعمل الحشو
* نضع قليل من الزيت فى طاسة ثم نضع علية قليل من الشمر الخشن والثوم والبصل ونترك البصل لكى يصبح لونة كراميل مع أضافة ملح وفلفل
لعمل السمكة
* نحضر ورقة من الألمونيوم عليه ورق زبدة ثم نضع السمكة المقتوحة من الظهر ونغلفها من الذيل والرأس على شكل مركب
* ثم نضع عليها عصير نصف ليمونة وقليل من زيت الزيتون ونقوم بحشوها بالحشوة التى تم حضيرها
* ونضع فى نفس صينية الحشو بعد تفريغها طماطم وكزبرة وعصير نصف ليمونة
* ثم نضعهم على السمكة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180
* ونخرجها من الفرن بعد التسوية ونضعها فى طبق التقديم ونزينها بوضع قليل من الزيت والليمون والكزبرة الطازجة وبالهنا
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