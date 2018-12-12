طريقة إعداد وتحضير سمكة محشية

المقادير

سمك بورى شمر ناشف صحيح بصل كزبرة عصير ليمون زيت زيتون ملح فلفل طماطم

طريقة التحضير

لعمل الحشو

* نضع قليل من الزيت فى طاسة ثم نضع علية قليل من الشمر الخشن والثوم والبصل ونترك البصل لكى يصبح لونة كراميل مع أضافة ملح وفلفل

لعمل السمكة

* نحضر ورقة من الألمونيوم عليه ورق زبدة ثم نضع السمكة المقتوحة من الظهر ونغلفها من الذيل والرأس على شكل مركب

* ثم نضع عليها عصير نصف ليمونة وقليل من زيت الزيتون ونقوم بحشوها بالحشوة التى تم حضيرها

* ونضع فى نفس صينية الحشو بعد تفريغها طماطم وكزبرة وعصير نصف ليمونة

* ثم نضعهم على السمكة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180

* ونخرجها من الفرن بعد التسوية ونضعها فى طبق التقديم ونزينها بوضع قليل من الزيت والليمون والكزبرة الطازجة وبالهنا