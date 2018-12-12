طريقة إعداد وتحضير السابليه اللذيذة

القاهرة _ لايف استايل
المقادير
ثلثى كوب دقيق نصف كوب لوز 1 و نصف كوب شيكولاتة 4 ملاعق لبن جوز هند بيضة ثلث كوب زبدة ربع ملعقة صغيرة ملح ثلث كوب سكر بودرة
طريقة التحضير
* في العجان اخلطي الزبدة و السكر البودرة
* ضيفي الملح على الدقيق ثم ضيفيهم في العجان تدريجياً ثم ضيفي بيضة مخفوقة حتي يتماسك الخليط ثم ضعيها في الثلاجة قليلاً
* ضعي العجينة بين ورقتين زبدة و افرديها بالنشابة ثم ضعيها في القالب و بالشوكة اصنعي بها فتحات صغيرة ثم ادخليها الفرن لمدة 10 أو 15 دقيقة
* اخرجيها من الفرن و ضعي عليها الشيكولاتة و اللوز و لبن جوز الهند ثم ادخليها الفرن مرة اخري لمدة 15 دقيقة
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