طريقة إعداد وتحضير السابليه اللذيذة

المقادير

ثلثى كوب دقيق نصف كوب لوز 1 و نصف كوب شيكولاتة 4 ملاعق لبن جوز هند بيضة ثلث كوب زبدة ربع ملعقة صغيرة ملح ثلث كوب سكر بودرة

طريقة التحضير

* في العجان اخلطي الزبدة و السكر البودرة

* ضيفي الملح على الدقيق ثم ضيفيهم في العجان تدريجياً ثم ضيفي بيضة مخفوقة حتي يتماسك الخليط ثم ضعيها في الثلاجة قليلاً

* ضعي العجينة بين ورقتين زبدة و افرديها بالنشابة ثم ضعيها في القالب و بالشوكة اصنعي بها فتحات صغيرة ثم ادخليها الفرن لمدة 10 أو 15 دقيقة

* اخرجيها من الفرن و ضعي عليها الشيكولاتة و اللوز و لبن جوز الهند ثم ادخليها الفرن مرة اخري لمدة 15 دقيقة