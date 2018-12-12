شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بفاكهة النكتارين.. هتقوى مناعتك وتخسسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشبه الخوخ، ولكن طعمها غيره، وذات مذاق رائع ومميز، ولها الكثير من الفوائد الهامة لصحة الجسم، وهى فاكهة النكتارين التى سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " healthyeating".



فوائد فاكهة النكتارين

فوائد النكتارين

-النكتارين تساعد على تنشيط المعدة، وذلك يرج إلى إحتوائها على نسبة عالية من الألياف الجيدة للجسم، وهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة فى التخلص من مشاكل الهضم، وتعمل على تنشيط المعدة، وتخلصك من الإمساك.

-تحتوى على نسبة عالية من الحديد، وهذا يجعلها من الأطعمة المميزة فى علاج فقر الدم، ونقص نسبة الهيموجلوبين فى الدم.

-تحتوى على نسبة عالية من فيتامين "سي"، وهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة فى الحد من الإصابة بالتجاعيد، لأنها تزيد من فرز الكولاجين الهام لجسم الإنسان، ويعمل على الحفاظ على نضارة البشرة.



النكتارين وفوائدها

-من الفواكه الهامة فى تقوية الجهاز المناعى للجسم، لأنها تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-التخلص من الوزن الزائد، وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف الهام لجسم الإنسان، وتعمل على تنظيف الجهاز الهضمى، والحد من تراكم السموم والدهون فى الجسم.

-ينصح بتناول النكتارين أثناء فترة الحمل، وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات الضرورة للحامل وللجنين خلال تلك الفترة.