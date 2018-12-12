انت الان تتابع موضوع ما هي أعراض جلطة القدم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعتبر الاصابة بجلطة في القدم من الامور الشائع حدوثها، ويصاب بها عدد كبير من الأشخاص خاصة للأشخاص الذين يجلسون لوقت طويل، وتؤثر الجلطات على الكثير من الاشخاص من جميع الأعمار والأعراق والأجناس.

جلطة القدم

تحدث الجلطة في القدم عندما تتشكل جلطة دموية في أحد الأوردة العميقة في القدم تحت سطح الجلد، وهذا ما يسمى بتجلط الأوردة العميقة، وهي من الأمور الخطيرة لأن الجلطة يمكن أن تنتقل إلى القلب أو الرئتين.

عوامل خطر الاصابة بجلطة القدم

واحدة من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنع تجلط الدم في القدم هو معرفة عوامل الخطر لتي تسبب الاصابة بالجلطات وتشمل :

– في حالة اجراء جراحة حديثة خاصةً في منطقة الحوض والبطن والورك والركبة.

– في حالة الصدمة الشديدة مثل حادث سيارة.

– إصابة في الوريد يمكن أن تكون ناتجة عن كسر في العظم أو إصابة شديدة في العضلات.

– علاج السرطان .

– استخدام طرق تحديد النسل التي تحتوي على هرمون الاستروجين.

– فترة الحمل ويستمر الخطر خلال ستة أسابيع بعد ولادة الطفل.

– استخدام العلاج الهرموني الذي يحتوي على هرمون الاستروجين

– وجود تاريخ عائلي من جلطات الدم

– بسبب الوزن الزائد.

– عدم التحرك لفترات طويلة .

– التدخين .

– كبار السن بعد 55 سنة أو أكثر.

– الأمراض طويلة المدى مثل أمراض القلب والرئة ، أو مرض السكري.

أعراض جلطة القدم

هناك العديد من العلامات والأعراض الهامة للجلطات الدموية التي قد يتعرض للقدم

تورم القدم

يعتبر تورم القدم واحدة من أكثر علامات الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، ويقول الدكتور نافارو : “يمكن لجلطات الدم أن تمنع التدفق الصحي للدم في الساقين، ويمكن أن يتجمع الدم خلف الجلطة مما يؤدي إلى التورم”، لذلك يجب في حالة الاصابة بتورم في القدم يجب الحذر واستشارة الطبيب.

ألم في القدم

عادةً ما يأتي ألم في القدم بسبب تجلط الأوردة العميقة (DVT) ، بجانب ظهور مجموعة من الأعراض الأخرى مثل التورم أو الاحمرار ويقول الدكتور نافارو : “يمكن بسهولة الخلط بين الألم الناجم عن تجلط الدم وبين التشنج العضلي أو الشد العضلي، وهذا هو السبب في عدم سرعة تشخيص جلطة القدم”، ويميل الألم الناتج عن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة إلى الشعور بالمزيد من الالم عند المشي أو عند تحريك القدم لأعلى.

الاحمرار على البشرة

لا تعتبر الكدمة نوع من التجلط الدموي إلا أن ظهور كدمات أو احمرار على البشرة هو شيء يثير القلق، حيث يتسبب تجلط الأوردة العميقة احمرار في الطرف المصاب، والشعور بسخونة القدم، و تغير في لون القدم وتأخذ لون أزرق أو أحمر .

الإصابة بتشنج الساق السفلي

إذا كانت الجلطة في القدم أو أسفل الساق فقد يشعر المصاب أنه مصاب بتشنج شديد في هذه المنطقة.

ألم في الصدر

على الرغم من أن ألم الصدر يجعل الكثير يربطه بالإصابة بنوبة قلبية، لكن يمكن أن يكون انسداد رئوي وبداية للإصابة بجلطة، وعادة ما يكون الألم حادًا ويصبح أسوأ عند التنفس العميق.

ضيق في التنفس

تجلط الدم كثيرا ما يؤدي إلى إبطاء تدفق الأوكسجين، وعندما يكون الأكسجين منخفضاً يزداد معدل ضربات القلب، وقد يشعر المصاب أيضًا بالإغماء ويكون بحاجة إلى تدخل سريع، واذا حدث ذلك فهذا يعني أن الجلطة انتقلت من القدم إلى الرئة.

السعال غير المبرر

في حالة إذا كان المصاب يعاني من ضيق في التنفس، أو ارتفاع في معدل ضربات القلب أو آلام في الصدر فقد يصاب أيضا بسعال جاف وتكون هذه أحد أعراض الجلطة حيث يقول الدكتور نافارو : “من أعراض الاصابة بالجلطات السعال الجاف وفي بعض الأحيان خروج المخاط أو الدم”، ويجبعند الشك في الاصابة بجلطة الاتصال بالطبيب أو الذهاب مباشرة إلى قسم الطوارئ.